Six chiffres : cet iPhone de première génération est le plus cher de l’histoire.

Ça ne coûte que près de 170 000 euros… Pas une blague !

Ceci est l’un de ces iPhone ‘1st Gen’ chers, dans sa boîte et bien scellé.

En voyant ce que les plus fervents fans sont prêts à faire, il est clair que l’on comprend mieux le succès d’Apple, qui a dépassé les 3 billions de dollars de capitalisation boursière pour la première fois de son histoire, et qui, évidemment, maîtrise mieux que quiconque les prix et les marges bénéficiaires du fait que les utilisateurs sont prêts à payer autant pour leurs appareils.

Il n’est donc pas surprenant qu’il y ait plus de 1 000 euros de différence entre le coût de fabrication d’un iPhone 14 Pro Max et ce qu’Apple nous demande pour l’avoir, mais en réalité, ce dont nous venons vous parler aujourd’hui est un iPhone beaucoup moins performant mais beaucoup plus cher. En réalité, c’est l’iPhone le plus cher jamais enregistré dans toute l’histoire.

Nos amis de Digital Trends nous l’ont raconté en relayant une enchère pour un iPhone de première génération qui s’est terminée par des chiffres absolument absurdes, gérée par la société américaine LCG Auctions, qui nous explique directement pourquoi une telle folie.

La société LCG Auctions, basée à Baton Rouge (Louisiane), a vendu aux enchères une unité impeccable d’un iPhone ‘1st Gen’ de 4 Go qui appartenait à un ancien ingénieur d’Apple plutôt chanceux, et c’est parce que cet homme a gagné plus de 190 000 dollars en le conservant intact et en ne l’ayant pas ouvert depuis 2007.

Pourquoi un iPhone ‘1st Gen’ de 2007 et 4 Go peut-il coûter 190 372,80 dollars ?

L’expliquer est assez difficile, bien qu’il faut le comprendre dans le contexte des collectionneurs et du luxe, donc ici les chiffres ne comptent pas vraiment. En réalité, LCG Auctions prévoyait déjà une clôture des enchères avec des offres entre 50 000 et 100 000 dollars, mais les prévisions ont presque doublé le prix du lot.

L’offre finale qui a remporté cette unité impeccable de l’iPhone de première génération avec 4 Go de capacité a atteint la somme stupéfiante de 190 372,80 dollars, soit rien moins que 169 299,72 euros au taux de change actuel, un coût impensable à moins qu’un fan d’Apple aisé veuille compléter une collection extrêmement chère. C’est certainement ce qui s’est passé ici.

En réalité, ce n’est pas la première fois que nous voyons des prix gigantesques pour ces unités scellées des premiers iPhone, bien qu’à ce jour aucune n’ait approché les six chiffres que cette unité a largement dépassés.

* Voici à quoi ressemble la boîte d’un iPhone qui coûte plus cher qu’une maison.

Les responsables de la maison de vente aux enchères nous disent que son prix est dû à l’état impeccable de l’unité, qui était « la propriété de quelqu’un de l’équipe d’ingénierie originale d’Apple lorsque ce téléphone a été présenté pour la première fois », ce qui indique qu’il est « pratiquement impeccable sur toute la surface et les bords de l’emballage, avec le sceau d’usine propre et les étiquettes en parfait état de conservation ».

Apparemment, tout collectionneur aurait « beaucoup de difficultés à obtenir une unité de la qualité de ce lot », et il n’y en a pas de meilleure qualité. De plus, il s’agit d’un iPhone assez rare, car c’est une version de 4 Go qui a été abandonnée deux mois après son lancement au profit des modèles avec 8 Go, qui se vendaient mieux à l’époque, donc il n’y a pas beaucoup d’unités sur le marché et encore moins scellées. Ils vont même jusqu’à dire que c’est la seule au monde.

Bien sûr, n’ayant jamais été ouvert, il n’a jamais été activé non plus, donc malheureusement l’acheteur (qui a souhaité rester anonyme) ne saura pas si cet iPhone fonctionne tant qu’il ne l’ouvrira pas, ce qui est peu probable car ouvrir le produit lui ferait perdre beaucoup d’argent.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :