Le meilleur milieu de gamme Samsung connaît une chute historique : excellents écran, performance, caméras et batterie.

Les jours que nous avons passés à analyser le Samsung Galaxy A54 5G ont été décisifs pour confirmer qu’il s’agit clairement de l’un des meilleurs téléphones mobiles de milieu de gamme du marché. En réalité, le terminal de Samsung offre une expérience proche de la gamme supérieure avec de nombreux détails, comme le fait d’avoir des mises à jour d’Android garanties pendant 4 ans. Nous vous parlons du Samsung Galaxy A54 5G car il connaît une chute historique de prix qui vous permet de l’acheter pour seulement 479 euros sur Amazon dans sa meilleure version, avec 256 Go de mémoire.

Le prix de vente recommandé de ce modèle est de 549 euros, ce qui indique que vous économisez 60 euros si vous l’achetez maintenant. Si nous examinons l’historique des prix de ce smartphone sur Amazon, nous constatons que c’est son prix le plus bas de tous les temps, c’est-à-dire qu’il n’a jamais été moins cher. De plus, avec l’abonnement à Amazon Prime, vous économisez les frais de livraison et vous recevez le Samsung Galaxy A54 5G chez vous en seulement quelques heures.

Le smartphone Samsung est également en vente chez Ebay et PcComponentes, mais ici son prix reste à 489 euros pour le moment. Il est encore plus cher chez MediaMarkt, où l’offre n’atteint que 519 euros. Nous vous avançons déjà que ce Samsung Galaxy A54 5G est un excellent achat en raison de son excellent équilibre, mais nous allons le connaître plus en détail dans les lignes suivantes.

Achetez le meilleur milieu de gamme Samsung au prix le plus bas

Le Samsung Galaxy A54 5G nous semble un terminal très complet, avec une qualité que nous ressentons dès la première fois que nous l’avons entre les mains. Il dispose d’un design qui nous semble très réussi, tant par les caméras intégrées directement à l’arrière que par les courbes latérales qui permettent une prise en main plus confortable. Le modèle qui baisse de prix sur Amazon est celui de couleur noire, livré avec une coque résistante pour vous aider à le protéger.

De l’écran du smartphone, nous pouvons seulement dire qu’il est l’un des meilleurs de tout le segment. Il s’agit d’un écran Super AMOLED de 6,4 pouces, d’une résolution Full HD+ (2340 x 1080 pixels), d’un taux de rafraîchissement de 120 hertz et d’une luminosité maximale de 1 000 nits. En pratique, nous avons des images d’excellente qualité tant en termes de netteté que de couleurs et de fluidité. Si vous recherchez un téléphone mobile avec un bon écran pour regarder du contenu multimédia, ce Galaxy A54 5G est un bon choix.

Lorsque nous l’avons analysé, nous avons été surpris par les bonnes performances offertes par le processeur Samsung Exynos 1380. Le Galaxy A54 peut accomplir n’importe quelle tâche sans que ses performances ne faiblissent, même face aux jeux les plus avancés. Nous devons souligner que la configuration en offre est la plus avancée de toutes, avec 256 Go de mémoire pour installer des applications et stocker de nombreuses photos, tandis que la RAM est de 8 Go.

D’autre part, le Samsung Galaxy A54 5G est un excellent achat pour l’avenir pour deux raisons. Tout d’abord, parce qu’il bénéficie de 4 ans de mises à jour d’Android garanties et de 5 ans de mises à jour de sécurité, il restera donc à jour pendant longtemps. Et deuxièmement, parce qu’il est l’un des téléphones mobiles Samsung compatibles avec la 5G, une connectivité qui gagne en importance avec le temps.

Nos collègues d’Urban Tecno ont qualifié ce Galaxy A54 comme « le roi de la photographie en milieu de gamme ». Et c’est que le smartphone est équipé d’un système photographique qui réalise une très bonne performance. La caméra de meilleure qualité est celle de 50 mégapixels à l’arrière, qui capture des photos pleines de détails avec une représentation fidèle des couleurs. De plus, il peut enregistrer des vidéos en résolution 4K.

Enfin, le Samsung Galaxy A54 5G est équipé d’une batterie de 5 000 mAh qui n’a aucun problème à durer toute la journée. En réalité, si vous n’êtes pas très exigeant en matière d’utilisation, il ne vous sera pas difficile d’arriver au deuxième jour avec de la batterie restante. Il prend en charge la charge rapide de 25W, mais le chargeur n’est pas inclus. Pour remédier à cela, vous pouvez utiliser un adaptateur que vous avez chez vous ou acheter le chargeur officiel de Samsung pour environ 11,50 euros sur Amazon.

La fiche technique de cet appareil est complétée par des détails tels que le capteur d’empreintes digitales sous l’écran, les doubles haut-parleurs stéréo et la protection IP67 contre l’eau et la poussière. Vraiment, l’expérience qu’il offre se rapproche beaucoup de celle d’un haut de gamme, c’est pourquoi nous vous recommandons de l’acheter maintenant qu’il est en baisse jusqu’à 479 euros sur Amazon dans sa meilleure version. C’est un excellent choix pour l’avenir, il sera votre téléphone personnel pendant de nombreuses années.

