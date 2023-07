La Samsung Galaxy Watch 6 Classic a été dévoilé par un joueur coréen de la Premier League.

Une malencontreuse erreur.

Les montres intelligentes de Samsung suscitent tant d’attentes que même Son Heung-Min devient un protagoniste inattendu.

Parfois, la vie réserve des surprises inattendues. Il est possible d’attendre de voir des footballeurs à l’aéroport et que, par accident, cela se transforme en une fuite inattendue pour Samsung. C’est ce qui est arrivé à Son Heung-Min en portant publiquement la Samsung Galaxy Watch 6 Classic à son poignet. Ainsi, la star sud-coréenne de Tottenham Hotspur a révélé en Corée, en route vers Londres, le nouveau dispositif de la marque, également sud-coréenne.

Son, ambassadeur accidentel de Samsung

Les fans de football d’élite connaissent Son depuis de nombreuses années, c’est une star de Tottenham et l’un des joueurs les plus importants de la Premier League. Comme d’habitude, à la mi-juillet, tous les footballeurs terminent leurs vacances et retournent à leur club pour reprendre les entraînements. L’astre coréen se rendait à Londres pour cette raison, pour mettre fin à ses vacances et, par accident, on l’a vu avec la nouvelle montre Samsung à son poignet, révélant ainsi la Samsung Galaxy Watch 6 Classic.

Les montres intelligentes sont depuis un certain temps l’un des accessoires les plus en vogue dans le secteur de la technologie. Elles permettent à n’importe quel utilisateur d’accéder rapidement aux contenus de son téléphone sans avoir besoin de le sortir de sa poche, offrant des avantages tant en termes de qualité de vie que de réduction de l’impact sur la batterie du téléphone, puisque nous allumons moins souvent l’écran. C’est pourquoi les Galaxy Watch 6 et Galaxy Watch 6 Classic ont été victimes de fuites en raison des grandes attentes des utilisateurs.

Le prix du Galaxy Watch 6 sur le marché est élevé, mais nous parlons également de l’une des entreprises les plus prestigieuses dans le monde Android, pour ne pas dire la plus prestigieuse. Il s’agit d’une montre intelligente parfaite pour ceux qui souhaitent avoir à leur poignet un appareil performant au design sophistiqué. Cependant, il existe également de bonnes montres intelligentes bon marché pour ceux qui veulent économiser de l’argent.

Il ne fait aucun doute que les avancées technologiques ont généré des progrès dans de nombreux domaines, même dans des domaines qui semblaient initialement difficiles à améliorer. Il y a une décennie, il était étrange d’imaginer qu’une montre puisse faire tout ce que font les smartwatches d’aujourd’hui, ou qu’une montre du téléphone portable puisse être aussi complète que celle créée par Google.

