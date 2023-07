Android 11 reste la version la plus populaire parmi les utilisateurs, selon Uptodown

Le manque de support continu entraîne la fragmentation.

Malgré le temps écoulé, Android 11 reste le système le plus courant parmi les utilisateurs d’Android.

Android a beaucoup apporté à l’industrie du téléphone. Il a réussi à démocratiser une technologie qui n’était initialement accessible qu’aux personnes les plus aisées. Cependant, le grand nombre de modèles et de marques de différentes années fait que, curieusement, Android 11 est actuellement le système le plus utilisé, comme le montre Uptodown. Android 13 ne parviendra pas à être en tête de cette liste.

Les données révélatrices du rapport Uptodown

Le nouveau rapport d’Uptodown, dont nous avons pu interviewer le PDG précédemment, présente des données assez éclairantes sur la fragmentation que subissent les appareils Android en termes de désactualisation de leurs terminaux. Android 11 est le système dominant, atteignant près de 21% de la part de marché, plusieurs points de pourcentage devant l’actuel Android 13, qui compte 17%. Pendant ce temps, Android 12 représente 13% et Android 10 est directement derrière avec 12%.

Il est assez problématique en termes de normes de performance et de sécurité qu’un système avec deux versions supérieures ait plus d’utilisateurs, et cela est dû au vieillissement du parc de smartphones des utilisateurs sans qu’ils passent à un nouveau terminal. D’autre part, d’autres données se distinguent également, comme le fait que Samsung est la marque la plus populaire avec 31%, devant Xiaomi avec 19%. En ce qui concerne les moteurs de recherche, Chrome est en tête avec une domination de 85%, loin devant Samsung Internet Browser, qui se classe deuxième avec moins de 4%.

Le manque de mises à jour sur Android

C’est le revers de la médaille d’une accessibilité des terminaux si élevée. Google a l’habitude de sortir de nouvelles versions d’Android chaque année. Et en réalité, Android 14 arrivera bientôt, mais les téléphones n’ont généralement pas plus d’un ou deux sauts en termes de versions de système en raison du manque de support. On pourrait imputer cela à l’obsolescence programmée, toujours critiquée, mais il est également vrai qu’offrir un support continu à autant de modèles de toutes sortes de marques serait probablement très coûteux.

Il ne serait pas absurde de penser que, à un moment donné, l’Union européenne obligera les entreprises à prolonger les délais de mise à jour des logiciels dans le but de réduire la pollution et les déchets, et d’économiser de l’argent pour le client, car cela peut souvent conditionner le fait de changer de terminal. Quoi qu’il en soit, des progrès importants ont été réalisés dans ce type de réglementation, tels que l’extension de la garantie des terminaux, l’obligation pour Apple d’utiliser l’USB-C, ou la récente réglementation qui obligera, à partir de 2027, à ce que les appareils mobiles aient une batterie facilement amovible, comme dans les smartphones d’antan.

