Xiaomi vient de lancer un mini pistolet de massage plus léger et beaucoup moins cher.

La Xiaomi Massage Gun 2C pèse seulement 350 grammes et son prix officiel est de 250 yuans, soit environ 30 euros au taux de change.

Ceci est le Xiaomi Massage Gun 2C, la nouvelle version du pistolet de massage le plus populaire de la marque chinoise

Xiaomi est un fabricant connu principalement pour ses smartphones, ses bracelets intelligents et ses écouteurs, mais le géant chinois se distingue également par un catalogue vraiment large de produits en tous genres, qui s’élargit chaque semaine avec de nouveaux appareils tels que des valises de voyage très résistantes et économiques ou un vélo d’appartement qui charge votre téléphone pendant que vous pédalez.

Eh bien, Xiaomi vient de lancer dans son pays d’origine un nouveau mini pistolet de massage qui est plus léger et beaucoup moins cher que ses prédécesseurs.

Xiaomi Massage Gun 2C, toutes les informations

Le Xiaomi Massage Gun 2C est un pistolet de massage au design presque identique au Xiaomi Massage Gun Mini déjà disponible sur le marché mondial, mais il est plus facile à manipuler que son prédécesseur car ce nouveau modèle a réduit son poids à 350 grammes.

Cependant, malgré sa petite taille, ce nouveau pistolet de massage de Xiaomi a suffisamment de puissance, car il est équipé d’un moteur magnétique de 58 W capable d’atteindre 2500 tr/min et de générer une poussée de 12 kilogrammes. De plus, le Xiaomi Massage Gun 2C est également très silencieux, car son niveau sonore ne dépasse pas 40 dB.

La Xiaomi Massage Gun 2C ne manque pas non plus d’autonomie, car ce nouveau mini pistolet de massage dispose d’une batterie de 1900 mAh qui se charge via un port USB-C et promet une durée de batterie allant jusqu’à 30 jours d’utilisation.

Enfin, sachez que le Xiaomi Massage Gun 2C dispose de deux modes d’utilisation et de trois vitesses différentes, avec un indicateur intelligent qui évite de forcer les muscles, ainsi que plusieurs têtes interchangeables pour choisir celle qui convient le mieux à la zone que nous souhaitons masser.

Xiaomi Massage Gun 2C : disponibilité et prix

Le Xiaomi Massage Gun 2C est déjà disponible à l’achat en Chine via Youpin, la plateforme de financement participatif de Xiaomi, pour un prix de 250 yuans, environ 30 euros au taux de change.

Ce nouveau pistolet de massage de Xiaomi n’est pas officiellement disponible en France, mais il est déjà possible de l’obtenir via AliExpress pour un prix légèrement plus élevé, soit environ 55 euros.

Cet article suggère de manière objective et indépendante des produits et services susceptibles d’intéresser les lecteurs. Lorsque l’utilisateur effectue un achat via les liens spécifiques figurant dans cette actualité, Netcost-security.fr perçoit une commission. Rejoignez la chaîne des bons plans d’Netcost-security.fr pour découvrir les meilleures offres avant tout le monde.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :