Microsoft a créé l’application ultime pour améliorer les performances de votre PC sous Windows (et elle est 100% gratuite)

Avec PC Manager, vous pouvez améliorer les performances de votre ordinateur sous Windows 10 et 11 gratuitement.

PC Manager est la nouvelle application de Microsoft pour améliorer les performances des ordinateurs sous Windows 10 et 11

Si vous utilisez un PC sous Windows, vous devez télécharger la nouvelle application de Microsoft. Son nom est PC Manager, et il s’agit d’un outil 100% gratuit qui offre différentes fonctionnalités pour améliorer les performances des ordinateurs sous Windows 10 et Windows 11, grâce à une série de réglages et de fonctions avancées.

En gros, PC Manager est une version simplifiée de ce que proposent déjà d’autres outils tiers, tels que CCleaner ou le célèbre CleanMyMac pour les ordinateurs Apple.

L’avantage dans ce cas est qu’il s’agit d’une application gratuite soutenue par Microsoft, de sorte que tous les réglages qu’elle propose garantissent un fonctionnement optimal sans risque de « casser » quelque chose.

PC Manager est compatible avec Windows 10 et Windows 11

PC Manager est une application disponible sur le Microsoft Store, bien qu’elle puisse également être téléchargée depuis le site web du projet. Actuellement, elle est en phase bêta, mais elle comprend déjà un certain nombre de fonctionnalités utiles.

L’application organise ses outils en différentes catégories, en fonction de leur objectif. Elles sont toutes destinées à améliorer les performances de l’ordinateur et incluent un nettoyeur de fichiers inutiles, un gestionnaire de processus, un moniteur des applications s’exécutant au démarrage de l’ordinateur, et plus encore.

Une section permet de vérifier la « santé » de l’ordinateur et d’ajuster les paramètres nécessaires en cas d’éventuelles améliorations. Le programme effectuera une analyse de l’ordinateur et proposera plusieurs recommandations d’actions à effectuer dans le but d’améliorer les performances du système.

L’application propose également d’autres fonctionnalités, telles qu’un moniteur des fichiers trop volumineux stockés dans la mémoire de l’appareil.

PC Manager s’intègre également à d’autres fonctionnalités du système d’exploitation, à l’antivirus Microsoft Defender, à Windows Update et à d’autres paramètres de Windows, tels que celui qui permet de changer le navigateur par défaut.

Toutes les fonctionnalités sont disponibles gratuitement. Si vous souhaitez télécharger et installer PC Manager, assurez-vous simplement d’avoir une version du système d’exploitation supérieure à Windows 10 1809.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :