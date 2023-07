Le troisième modèle : un nouveau Xiaomi Pad 6 Max avec charge rapide de 67W est apparu.

Le dicton populaire dit qu’il n’y a pas deux sans trois, et cela semble être le cas avec la Xiaomi Pad 6, qui au lieu de deux modèles en aura trois. Car si toutes ces fuites sont confirmées, nous devrons dire bonjour au Xiaomi Pad 6 MAX.

Présentés en avril dernier et officiellement mis en vente en France il y a une semaine, les Xiaomi Pad 6 et Pad 6 Pro sont les nouveaux modèles haut de gamme de la division tablettes de Xiaomi, remplaçant le Pad 5 d’il y a deux ans. Mais il semblerait qu’ils aient un frère plus grand qui sera encore meilleur que le Pad 6 Pro.

Le Xiaomi Pad 6 Max parti de rien

Il y a quelques semaines, nous avons déjà entendu parler du Xiaomi Pad 6 Max, une version destinée à être la version occidentale du Pad 6 Pro – qui n’est vendu qu’en Chine. Le scoop, découvert sur le site de certification Bluetooth SIG, indique que le Xiaomi Pad 6 Max semblait confirmer que le Pad 6 Max remplacerait le Xiaomi Pad 5 Pro avec un écran de 12,4 pouces. Mais aujourd’hui, cette tablette est apparue sur le site de certification chinois 3C, suggérant que le Xiaomi Pad 6 Max pourrait être un tout nouvel appareil.

Découverte par TheTechOutlook, la certification 3C du Xiaomi Pad 6 Max, qui porte le numéro de modèle 2307BPDCC, révèle que la tablette disposera d’une charge rapide de 67W, ce qui correspond à la capacité de charge du Xiaomi Pad 6 Pro. Malheureusement, c’est la seule autre information que son existence qui a été révélée. Il n’y a pas d’autres détails, bien que le nom Pad 6 Mac suggère qu’elle offrira probablement des caractéristiques supérieures à celles de la Pad 6 Pro.

Un Xiaomi Pad encore plus grand ?

Il ne fait aucun doute que les spécifications du Xiaomi Pad 6 Pro sont déjà de premier ordre, avec un écran 2.8K de 11 pouces avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz, HDR10 et Dolby Vision. Le Pad 6 Max a peut-être un écran plus grand et c’est la principale différence, car sinon il est probable qu’il soit identique. N’oublions pas que le Pad 6 Pro est équipé d’un processeur Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, de la puissance à l’état pur, et l’un des éléments qui le distinguent du Pad 6 normal.

Nous resterons à l’affût de nouvelles informations et de fuites pour savoir si le Xiaomi Pad 6 Max sera finalement une nouvelle tablette ou la version internationale du Pad 6 Pro.

Via | Gizmochina

