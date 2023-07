Une nouvelle fuite nous permet de voir les iPhone 15 dans leur intégralité

Des maquettes sont révélées et nous permettent d’observer les iPhone 15 en détail.

Tous les iPhone 15 ont été dévoilés

Alors que les iPhone 15 sont sur le point d’être présentés par Apple, les rumeurs s’intensifient à mesure que la date approche. En effet, nous avons déjà un grand nombre d’informations sur les prochains iPhone d’Apple, comme par exemple les capacités de leurs batteries ou les couleurs dans lesquelles ils seront disponibles.

De plus, il est également prévu que tous les modèles seront dotés d’un port USB-C, d’une île dynamique et d’un système de caméra de 48 mégapixels sur la lentille principale. En ce qui concerne les modèles Pro, il est également prévu qu’ils auront un nouveau boîtier en titane et un bouton d’action dans le style de l’Apple Watch Ultra.

Eh bien, il semble que les rumeurs soient fondées car des maquettes viennent d’être révélées et le confirment. Ces images que vous pouvez voir ci-dessous offrent une comparaison entre l’iPhone 14 Pro et l’iPhone 15 Pro, ainsi qu’une vue d’ensemble de toute la nouvelle gamme.

Il s’agirait des iPhone 15 et 15 Pro

Les photographies ont été partagées par yeux1122, qui a une grande crédibilité en matière de rumeurs sur Apple. Les photos qu’il a publiées montrent les quatre modèles de l’iPhone 15 : les modèles Pro Max et Plus, tous deux avec des écrans de 6,7 pouces, et les variantes standard et Pro, qui auront des écrans de 6,1 pouces. Et nous pouvons déjà confirmer une chose si elles sont véridiques : tous les modèles ont une île dynamique.

Néanmoins, nous ne pouvons pas voir les iPhone allumés, car il s’agit seulement de maquettes, bien qu’une des photographies montre que les quatre modèles ont la même découpe de cette fonction qui est arrivée avec les iPhone 14 Pro. Nous pouvons même le voir dans une image qui compare l’iPhone 14 avec l’iPhone 15.

Pour ce qui est de l’iPhone 15 Pro Max, en raison de son supposé boîtier en titane, il a une finition moins brillante que l’iPhone 14 Pro Max. De plus, le bouton d’action fait son apparition en remplacement de l’interrupteur de silence, comme nous pouvons le voir sur l’image qui compare l’iPhone 14 Pro Max avec le 15 Pro Max et que vous pouvez voir en couverture.

Il n’y a pas non plus le bouton de volume en état solide unifié tant attendu, qui aurait également été supprimé des iPhone 16 Pro qui seront lancés l’année prochaine. Mais nous pouvons voir le passage de Lightning à USB-C, qui semble devenir réalité après 11 ans.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :