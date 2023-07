Les téléphones portables ne vieillissent plus comme avant et c’est pourquoi le Xiaomi 12 est toujours un choix parfait en 2023.

Le vente de téléphones portables ne sont plus ce qu’elles étaient. Les utilisateurs qui achètent des téléphones haut de gamme ont compris qu’il n’est pas nécessaire de renouveler leur équipement chaque année, car ils ne présentent pas beaucoup d’innovations par rapport aux générations précédentes. En effet, de nombreux smartphones lancés au cours de l’année 2022 figurent encore aujourd’hui parmi les meilleures ventes du marché.

C’est pourquoi dans ce billet nous voulons parler du Xiaomi 12, un appareil qui a plus d’un an depuis sa présentation en France et qui continue d’être une alternative très intéressante dans le catalogue de la firme asiatique. En effet, sur des sites comme Amazon nous pouvons l’obtenir pour moins de 500 euros, ce qui en réalité une alternative très intéressante à prendre en compte.

Il n’est pas nécessaire de dépenser 1 000 euros pour avoir un téléphone haut de gamme.

Comme vous le savez déjà, le Xiaomi 13 Pro et le Xiaomi 13 ont représenté un saut assez important en termes de prix par rapport à ce à quoi Xiaomi était habitué dans son catalogue de produits. Il est vrai qu’il s’agit des meilleurs mobiles jamais fabriqués par la marque, mais les différences par rapport à la génération précédente ne sont pas si importantes selon le type d’utilisateur que vous êtes.

Si vous recherchez la meilleure expérience possible dans tous les domaines, oui, vous serez reconnaissant d’opter pour la nouvelle génération, mais nous ne pouvons pas dire que le Xiaomi 12 n’est pas à la hauteur, loin de là. Cet appareil est équipé d’une puce brutale. Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 qui, comme nous vous l’avons dit dans l’article, peut prendre en charge n’importe quel jeu exigeant pratiquement sans problème.

Nous disposons également d’une technologie de mémoire. RAM LPDDR5 y UFS 3.1 qui offre une vitesse idéale pour que tout fonctionne au mieux, un écran AMOLED de 6,28 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et même un appareil photo avec un capteur principal Sony IMX766 de 50 mégapixels qui donne de superbes résultats.

Comme nous l’avons dit, il est indéniable que le Xiaomi 13 est un meilleur téléphone que le Xiaomi 12, mais étant donné que ce dernier peut être acheté pour 487,98 euros sur des sites Web comme Amazon, il est assez difficile de justifier de dépenser plus de deux fois plus d’argent pour acheter le nouveau modèle, surtout si nous prenons en compte le fait que nous obtenons toujours un téléphone haut de gamme à tous les égards.

