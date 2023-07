Apple cesse d’emballer les produits que vous achetez comme des cadeaux.

Apple abandonne l’une des options les plus emblématiques lors de vos achats dans sa boutique en ligne.

C’est fini: Apple n’emballera plus ses produits

Jusqu’à présent, lorsque vous achetiez sur l’Apple Store en ligne, vous aviez la possibilité de personnaliser le produit à l’arrière ou de l’emballer comme un cadeau. En choisissant la deuxième option, le produit arrivait dans sa boîte blanche habituelle, mais avec une petite différence : à l’intérieur d’une nouvelle boîte et d’une bande de couleur rouge. Cette option a récemment changé.

Récemment, la société de la pomme croquée a cessé de proposer cette option lors d’un achat sur l’Apple Store en ligne, ce qui indique que les produits que nous achetons ne seront plus emballés comme des cadeaux. Autrement dit, ils ne seront plus enveloppés d’une bande rouge et ne seront plus placés dans une boîte aussi distincte que précédemment.

Apple ne propose plus l’option d’emballer les produits que vous achetez comme cadeaux sur l’Apple Store en ligne

Bien que l’option d’emballage cadeau ait un coût supplémentaire, Apple a décidé de cesser de le faire, donc si vous regrettez cette option lorsque vous achetez un produit sur la boutique en ligne de la société, c’est pour cette raison-là. Ainsi, il n’y aura plus de boîtes avec une bande rouge et une carte de vœux. Quelque chose qui était très emblématique, surtout pendant la période de Noël.

Comme nous l’avons souligné au début, lorsque vous achetez sur l’Apple Store en ligne, vous aviez non seulement l’option d’emballer le produit, mais également la possibilité d’inclure une petite carte avec un message. Cette option est toujours disponible et elle est gratuite, donc si vous voulez faire un geste pour quelqu’un, c’est une bonne alternative.

De plus, l’option de graver des produits est également disponible. Avec cette option, nous pouvons personnaliser les appareils en gravant nos initiales dessus. Certains produits sur lesquels nous pouvons graver quelque chose sont les AirPods ou l’Apple Pencil, entre autres.

Aucune information spécifique n’a été fournie sur ce changement, mais connaissant bien Apple, cela pourrait être l’une de ses mesures pour préserver l’environnement dans le but d’atteindre les émissions nettes nulles d’ici 2030. Dommage que cette option ait disparu, car c’était une façon très originale d’offrir un produit Apple en cadeau.

