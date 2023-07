La date exacte à laquelle vous devriez vendre votre iPhone avant qu’il ne perde trop de valeur, selon les experts.

Si vous envisagez de vendre votre iPhone pour acheter l’un des nouveaux iPhone 15, les experts vous suggèrent de le faire à cette date.

Quelques-uns des modèles les plus récents d’iPhone

La présentation des iPhone 15 approche, et une fois de plus, de nombreux utilisateurs vont recourir à la technique de vendre leur ancien modèle pour récupérer une partie de l’argent et l’investir dans l’achat d’un des nouveaux iPhone de dernière génération qu’Apple présentera en septembre de cette année. Mais, quel est le meilleur moment pour le vendre ?

Le site iMore a discuté avec les experts de SellCell, dans le but de déterminer la période de l’année la plus appropriée pour vendre l’ancien modèle d’iPhone, avant que sa valeur ne chute de manière drastique.

Si vous envisagez de vendre votre iPhone, voici la date à laquelle vous devriez le faire

En compilant les données sur les prix de revente d’occasion des anciens modèles d’iPhone au fil des ans, les experts de SellCell recommandent d’attendre fin août pour vendre les iPhone. Plus précisément, ils suggèrent que les jours compris entre le 19 août et le 26 août sont généralement les jours où l’on peut obtenir les meilleurs prix de vente.

À partir de ce moment-là, la valeur de l’appareil peut chuter de façon drastique sur le marché de l’occasion. Par exemple, ils expliquent qu’en 2022, avec l’arrivée des iPhone 14, la valeur des iPhone 12 et iPhone 13 sur le marché de l’occasion a chuté de manière significative jusqu’à atteindre 65% de leur prix de vente initial.

Par conséquent, pour toutes les personnes qui envisagent de vendre leur iPhone de la génération précédente pour acheter l’un des nouveaux iPhone 15 ou 15 Pro, elles ne devraient probablement pas attendre au-delà du 26 août si elles veulent récupérer la plus grande somme d’argent possible pour l’investir dans l’achat du nouveau modèle, ce qui est plus important que jamais cette année, car tout semble indiquer que nous verrons l’iPhone le plus cher de l’histoire.

