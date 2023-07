Pepephone améliore son tarif de 99 Go : il offre maintenant 109 Go cumulables pour le même prix.

Le forfait avec le plus grand nombre de « gigas » de Pepephone a encore été amélioré et offre désormais 109 Go pour le même prix qu’auparavant.

À partir de maintenant, les clients de Pepephone pourront bénéficier de jusqu’à 109 Go cumulables

Aujourd’hui, Pepephone a annoncé une amélioration importante de l’un de ses forfaits avec le plus grand nombre de gigas. Le plan de données qui était jusqu’à présent de 99 Go cumulables de données passe à 109 Go cumulables pour le même prix, tant pour les nouveaux clients que pour ceux qui avaient déjà souscrit au forfait.

L’amélioration s’applique tant au forfait fibre et mobile qu’à celui qui propose uniquement des appels et des données. De plus, il est toujours possible d’ajouter un abonnement à Netflix dans son plan de base sans publicités.

Pepephone propose désormais 109 Go de données cumulables et des appels illimités pour 25,90 euros par mois

L’opérateur du groupe MásMóvil en a profité pour rappeler que toutes les améliorations apportées à ses forfaits sont d’abord destinées aux personnes qui sont déjà clientes. C’est pourquoi cette amélioration sera appliquée rétroactivement à partir du 1er juillet à toutes les personnes qui avaient déjà souscrit au forfait de 99 Go.

L’augmentation de 10 Go n’est pas associée à une hausse de prix. Ainsi, le forfait de Pepephone conserve les 25,90 euros par mois que coûte le plan d’appels illimités et 109 Go de données cumulables pour naviguer, en plus du plan Netflix de base sans publicités.

De même, le forfait fibre 800 Mb avec 109 Go de données cumulables et Netflix reste au même prix de 50,90 euros qu’auparavant.

Le changement entrera en vigueur à partir d’aujourd’hui, le 17 juillet, pour tous les clients de l’opérateur qui avaient souscrit au forfait concerné par l’amélioration. Les autres peuvent souscrire à l’un quelconque des forfaits via le site web de Pepephone.

