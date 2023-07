Samsung Galaxy Tab S9 FE+: voici tout ce que nous savons sur la nouvelle tablette abordable de la marque coréenne

La Samsung Galaxy Tab S9 FE+ disposera d’un écran de 12,4 pouces, d’un processeur Eynos 1380, de 8 Go de mémoire RAM et d’un double module de caméras arrière.

Voici à quoi ressemblera le nouveau Samsung Galaxy Tab S9 FE+ selon un rendu dévoilé

Lors du deuxième Galaxy Unpacked de l’année, qui se tiendra à Séoul le 26 juillet prochain, Samsung prévoit de présenter ses nouveaux téléphones pliables, les Galaxy Z Fold5 et Galaxy Z Flip5, ses nouvelles montres intelligentes, les Galaxy Watch6 et Galaxy Watch6 Classic, et sa nouvelle gamme de tablettes haut de gamme, les Galaxy Tab S9, Galaxy Tab S9+ et Galaxy Tab S9 Ultra, dont nous avons déjà dévoilé le design et les spécifications.

Cependant, ce ne seraient pas les seules nouvelles tablettes à arriver sur le marché, car tout semble indiquer que la marque coréenne pourrait profiter de cet événement pour annoncer ses deux nouvelles tablettes bon marché, les Galaxy Tab S9 FE et Galaxy Tab S9 FE+, et une preuve en est qu’une récente fuite vient de révéler à la fois le design et les principales caractéristiques de la plus avancée des deux, la Galaxy Tab S9 FE+.

La Galaxy Tab S9 FE+ de Samsung dévoilée

Le célèbre leaker OnLeaks a divulgué via le site Web Wolfoftablet les premières images révélées et les principales caractéristiques de la nouvelle Samsung Galaxy Tab S9 FE+.

Dans ces rendus dévoilés, que nous vous laissons ci-dessous, vous pouvez observer que la Galaxy Tab S9 FE+ présente un design similaire à celui de ses grandes sœurs, avec une partie avant dotée de fines bordures recouvertes de cadres métalliques à bords plats, et une partie arrière avec un double module de caméras situé dans le coin supérieur gauche et juste en dessous une bande magnétique pour accueillir le S-Pen.

Afin de mieux apprécier le design de la Galaxy Tab S9 FE+, nous vous proposons ci-dessous une vidéo à 360 degrés partagée par l’équipe de Wolfoftablet :

Cette même fuite confirme également que la nouvelle tablette phare de la série FE aura des dimensions de 285,4 x 185,4 x 6,54 millimètres, avec un écran de 12,4 pouces, un processeur Exynos 1380 accompagné de 8 Go de mémoire RAM, un capteur d’empreintes digitales et une double enceinte stéréo.

