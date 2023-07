Microsoft s’engage à maintenir Call of Duty sur PlayStation pour les 10 prochaines années

Call of Duty était la seule priorité.

Phil Spencer continue de consolider les détails concernant l’acquisition définitive d’Activision Blizzard

Microsoft et Sony se sont mis d’accord. L’avenir de Call of Duty sur PlayStation a été assuré, et tant Jim Ryan que Phil Spencer ont satisfait leurs conditions. Microsoft gagnera plus d’argent en assurant la continuité de cette franchise sur PlayStation, et PlayStation s’assure une décennie de jeux Call of Duty pour conserver le large public qui suit leurs jeux sur Sony.

L’accord avec Call of Duty que PlayStation désirait

Phil Spencer et même Brad Smith ont abordé publiquement cet accord sur Twitter. Les deux figures clés de Xbox et PlayStation ont ainsi voulu montrer leur transparence dans leurs intentions d’assurer la continuité de Call of Duty dans la concurrence, ce qui préoccupait particulièrement Sony depuis l’annonce de l’acquisition.

Spencer a déclaré, en annonçant l’accord, ce qui suit: « Nous envisageons un avenir où tous les joueurs auront le choix de jouer à leurs jeux préférés ». Smith, quant à lui, ajoute plus de contexte et assure que « dès le premier jour de l’acquisition, nous nous sommes engagés à traiter les principales préoccupations des développeurs, des plateformes et des entités régulatrices ».

Ces derniers jours, des événements clés se sont produits et ont accéléré cet accord. Le premier d’entre eux, la victoire de Microsoft contre la FTC devant les tribunaux après un litige agonisant. Le deuxième d’entre eux, l’accord tant attendu entre des sociétés concurrentes pour assurer la continuité de ce titre. Et le troisième d’entre eux pourrait survenir très bientôt, avec l’annonce définitive de l’acquisition d’Activision Blizzard par Xbox avant le 18 juillet (ou après, moyennant une lourde amende pour non-respect du délai).

Cependant, pour conclure cet accord, il y a eu des données assez remarquables, comme la volonté de PlayStation de renoncer à un accord de cinq ans (maintenant quatre, car il a été conclu en 2022) pour que Sony conserve tous les jeux du géant de l’industrie pendant cette période. Jim Ryan a préféré dix ans de Call of Duty sans aucun autre jeu, et cette décision controversée a été l’objet de débats au sein de la communauté ces derniers jours. Cela implique que Xbox peut librement décider que le reste des jeux soit exclusif.

La génération atypique des hausses de prix

En ce qui concerne Microsoft, avec l’augmentation constante du nombre de clients et l’extension imminente de la gamme de titres disponibles après la conclusion de l’accord, ils ont récemment pris la décision d’augmenter le prix du Xbox Game Pass et de la Xbox Series X, une nouvelle qui, logiquement, n’a pas été très bien accueillie par la communauté. Cependant, la position de Xbox se renforce face à la concurrence et cela lui permet de prendre des décisions pour augmenter ses bénéfices sans la même pénalisation commerciale.

PlayStation a déjà pris la décision d’augmenter le prix de sa console bien avant, et ils l’ont justifié par l’augmentation du coût de fabrication causée par la guerre entre la Russie et l’Ukraine. Nous approchons de trois ans depuis cette décision, et il est surprenant pour tous que le prix des consoles soit estimé à la hausse au lieu de la baisse, mais les temps changent et la communauté est prête à payer les prix augmentés, comme le montrent les ventes.



