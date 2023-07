Apple lancerait les premiers Mac avec M3 en octobre

On s’attend à ce qu’Apple lance trois nouveaux modèles de Mac avec le processeur M3 le mois prochain d’octobre.

Il est bien connu que Apple travaille sur les nouveaux processeurs M3 qui seront intégrés dans les nouveaux Mac que la société lancera dans les mois à venir. Il semble que nous n’aurons pas à attendre longtemps pour voir les premiers ordinateurs avec le nouveau processeur Apple Silicon, car selon Mark Gurman, ils seront lancés en octobre, après la présentation des iPhone 15 et de la nouvelle Apple Watch Ultra en septembre.

Nous aurons de nouveaux Mac avec le processeur M3 en octobre, selon Mark Gurman

Si Mark Gurman a raison, ce qui sera probablement le cas, 2023 sera une grande année pour la gamme Mac. En janvier et lors de la conférence des développeurs du mois dernier, de nouveaux modèles ont été lancés, tels que le MacBook Air de 15 pouces ou le Mac Pro. Il semble qu’Apple prévoie de faire de même en octobre, mais avec une différence : ces modèles seront équipés du nouveau processeur M3.

Il est prévu que les modèles renouvelés dans trois mois seront ceux qui n’ont pas été renouvelés depuis longtemps. On envisage que les modèles qui arriveraient en premier avec le processeur Apple Silicon M3 seraient les suivants :

MacBook Air de 13 pouces .

. MacBook Pro de 13 pouces .

. iMac de 24 pouces.

Les M3, la nouvelle génération de processeurs, auront une structure de noyaux similaire à celle de leur prédécesseur, la puce M2 d’Apple Silicon. Mais nous verrons une amélioration significative en termes de performance et d’efficacité énergétique, grâce au processus de production révolutionnaire de 3 nanomètres utilisé pour le M3.

Bien qu’il n’ait rien spécifié à ce sujet, lorsque des rumeurs commencent à circuler sur la possibilité de voir de nouveaux Mac à l’automne, on évoque également la possible tenue d’un événement Apple où la société les présentera. Pour le moment, Apple n’aurait prévu que l’événement de présentation des iPhone 15 et celui d’octobre n’aurait pas encore été décidé.

Quoi qu’il en soit, Apple a également l’habitude de renouveler ses produits par le biais d’un communiqué de presse, il ne serait donc pas étonnant qu’elle utilise cette méthode pour le lancement de ces Mac. Ce qui semble clair, c’est que la gamme Mac sera à nouveau renouvelée avec les processeurs les plus puissants de l’histoire d’Apple.

