Le téléphone El Nothing (2) reçoit sa première grande mise à jour : voici tout ce qui change.

La première mise à jour logicielle du Nothing Phone (2) est maintenant disponible, visant à résoudre les problèmes et à améliorer le fonctionnement de certaines parties de l’appareil.

La première grande mise à jour logicielle du nouveau Nothing Phone (2) est maintenant disponible. L’appareil, qui sera bientôt mis en vente dans la plupart des pays où il sera disponible, reçoit une mise à jour OTA qui met à niveau la version de son système d’exploitation à Nothing OS 2.0.1.

Il s’agit d’une mise à jour importante destinée à corriger la plupart des problèmes présents dans la version initiale de Nothing OS 2.0, ainsi qu’à ajouter certaines fonctionnalités qui n’étaient pas encore disponibles. Examinons tout ce qui change.

La première mise à jour du Phone (2) inclut la prise en charge du zoom 2x en mode portrait, de nouveaux fonds d’écran et plus encore

La mise à jour pèse 105 Mo et a commencé à être déployée tout au long du week-end dernier. Dans le cas de notre unité de test, nous avons reçu cette mise à jour le samedi dernier.

En plus de cela, Nothing a partagé une liste de changements officielle qui passe en revue toutes les nouveautés, améliorations et modifications apportées avec la mise à jour OTA. Elle est disponible ci-dessous :

Nouvelles fonctionnalités : Glyph Composer est maintenant disponible sur le Play Store. Utilisez l’application pour créer et enregistrer vos propres sonneries Glyph. Nous introduisons Glyph Progress pour Uber. Vérifiez la progression d’un trajet Uber entrant via l’interface Glyph. Cette fonctionnalité est actuellement en phase expérimentale et peut donc présenter certaines incohérences. Vous pouvez maintenant ajouter des widgets à votre écran de verrouillage / Always-on-Display. Vous pouvez les configurer dans les paramètres de l’écran de verrouillage. Widgets des Paramètres rapides. Ajoutez vos paramètres rapides les plus utilisés directement sur votre écran d’accueil ou de verrouillage. Sonneries et sons de notification populaires de la Nothing Machine de Phone (1), adaptés au nouveau design segmenté de Phone (2). 4 nouveaux fonds d’écran. Mode à une main.

: Appareil photo : Le mode Portrait prend désormais en charge le zoom 2x. La capture de mouvement est maintenant compatible en mode 50MP. Un nouveau filigrane au style de Nothing a été ajouté aux photos. L’efficacité de l’HDR a été optimisée dans tous les modes. La netteté des photos a été optimisée lorsqu’elles sont prises avec un zoom de 4x à 10x. Amélioration de la qualité de l’appareil photo lorsqu’il est utilisé dans des applications tierces. Réduction de la latence et optimisation de l’algorithme de stabilisation lors de l’enregistrement de vidéos.

: Améliorations : Amélioration des performances de la batterie et de la charge dans des conditions extrêmes. Amélioration de la cohérence de la charge sans fil et du Battery Share. Amélioration des performances de la reconnaissance faciale et du capteur d’empreintes digitales. Réglage général du volume des sons du système. Optimisation de la logique des Notifications Essentielles et d’autres interfaces Glyph.

: Corrections de bugs : Résolution du problème de zoom des Paramètres rapides. Amélioration de la stabilité du réseau. Résolution du problème lié au NFC. Plusieurs autres corrections de bugs généraux.

En regardant la liste des améliorations, nous sommes heureux de voir que Nothing a résolu certaines des absences dont nous nous sommes plaints dans notre critique et notre test photographique, comme l’absence du mode portrait avec un zoom de deux fois.

Il est probable que cette version de Nothing OS soit incluse dans les smartphones qui commenceront à être livrés aux premiers acheteurs à partir de la fin de cette semaine. Dans le cas contraire, il est très probable que les utilisateurs attendent la mise à jour pour l’installer dès la première minute.

