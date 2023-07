On découvre plus de possibles couleurs des iPhone 15

Un nouveau rumor assure que les iPhone 15 seront disponibles en couleur jaune clair et rose.

Deux nouvelles couleurs possibles pour les iPhone 15 ont fuité.

Depuis quelques semaines, de nombreuses rumeurs circulent au sujet des iPhone 15 et 15 Pro. Des rumeurs concernant le prix du modèle Pro Max, la capacité de stockage de base des modèles Pro ou les éventuelles couleurs dans lesquelles les nouveaux appareils d’Apple seront disponibles. Des couleurs telles que le rouge foncé avec une nuance cramoisie, une nuance de vert menthe ou, comme il l’a récemment été révélé, le rose et le jaune clair.

Il semblerait donc que les iPhone 15 (les modèles non Pro) seront disponibles dans plus de couleurs que prévu au départ. Une nouvelle rumeur affirme que le rose et une nuance de jaune clair feront également partie de la gamme, ce qui ne devrait pas nous surprendre car les modèles sans le suffixe Pro ont toujours été connus pour proposer un large éventail de couleurs.

Rose et jaune : les nouvelles couleurs des iPhone 15

L’utilisateur ShrimpApplePro sur Twitter a partagé une publication en provenance du réseau social Weibo selon laquelle les iPhone 15 seront disponibles en jaune clair, vert et rose. Si la rumeur s’avère vraie, les couleurs des iPhone 15 seraient les suivantes :

Blanc étoilé. Minuit. Jaune clair. Vert menthe. Rose. Rouge.

Extra color for poor people iPhone 15 will be green, yellow and pink

So,

– Midnight

– Starlight

– Green

– Yellow

– Pink

– Product (RED)

? pic.twitter.com/qMo1hzN9ep — ShrimpApplePro ???? (@VNchocoTaco) 15 juillet 2023

Bien que ShrimpApplePro ait un historique de fuites correctes liées à Apple, la capture d’écran basée sur la publication de Weibo ne semble pas très fiable. Elle inclut une image représentant un badge de sécurité de Foxconn, avec la photo couverte par un pouce comme pour démontrer qu’elle a été prise dans les usines de l’iPhone.

Il faut garder à l’esprit qu’Apple ajoute une nouvelle couleur aux iPhone en milieu de cycle, il est donc possible que, si les rumeurs sont vraies, l’une des couleurs mentionnées précédemment fasse son apparition à ce moment-là. Il reste moins de deux mois avant que les nouveaux iPhone ne soient présentés, nous continuerons donc à recevoir régulièrement ce type de fuites.



Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :