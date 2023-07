Samsung prévoit d’intégrer ChatGPT dans le navigateur de ses smartphones Galaxy

Selon Android Authority, Samsung travaille à intégrer ChatGPT dans l’ensemble de fonctions expérimentales « Labs » de son navigateur web pour Android, Samsung Internet.

Samsung souhaite incorporer ChatGPT à son navigateur web pour Android

Le fabricant coréen Samsung réfléchit depuis un certain temps à la manière d’intégrer l’IA à ses téléphones Galaxy, et après avoir envisagé de remplacer Google par Bing comme moteur de recherche sur ses appareils pour tirer parti de tous les avantages de Bing Chat et l’avoir rejeté, il travaille maintenant sur une autre alternative beaucoup plus plausible.

Ainsi, comme nous le dévoile Android Authority, Samsung envisage d’intégrer le chatbot à la mode, ChatGPT, dans son navigateur web pour Android, Samsung Internet Browser.

ChatGPT pourrait arriver très prochainement sur le navigateur web de Samsung pour Android

Les gars d’Android Authority ont décortiqué l’APK de la dernière version de Samsung Internet, dont le numéro de build est 22.0.0.54, et ont découvert qu’il inclut un code qui suggère que le géant coréen travaille à intégrer ChatGPT, le chatbot développé par OpenAI, dans son navigateur web pour mobiles.

<string name="pref_chatgpt_enable">Activer ChatGPT</string><string name="pref_chatgpt_lab_title">Tester ChatGPT</string><string name="pref_chatgpt_model">Modèle ChatGPT</string><string name="pref_chatgpt_query">Requête de synthèse</string><string name="pref_chatgpt_query_other_message">Entrez une requête de chatGPT pour tester</string><string name="pref_chatgpt_title">Paramètres de ChatGPT</string>

Les chaînes de code ci-dessus révèlent que ChatGPT pourrait être intégré dans Samsung Internet Browser grâce à ses fonctions expérimentales « Labs ». Ainsi, une fois que vous activez cette fonctionnalité expérimentale sur votre navigateur web, vous pourrez tirer pleinement parti de ChatGPT directement depuis le navigateur web de votre Samsung Galaxy.

Dans ce sens, on s’attend à ce que l’intégration de ChatGPT dans Samsung Internet Browser vous permette de poser des questions au chatbot sans avoir recours à des applications tierces et de rédiger des résumés d’une page web en quelques secondes.

Pour le moment, cette fonction n’est pas disponible dans l’application de navigation de Samsung pour Android et la société coréenne n’a pas confirmé cette fuite, il faudra donc encore attendre pour voir si ChatGPT arrive finalement sur les téléphones et tablettes Galaxy via leur navigateur web natif.

