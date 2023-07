Johnny Cash a passé 20 ans mort. L’IA l’a fait chanter Barbie Girl et le résultat fait peur.

La chanson ‘Barbie Girl’ du groupe danois Aqua est à nouveau à la mode grâce au film, mais ce que vous n’auriez jamais imaginé, c’est d’entendre Johnny Cash reprendre ce classique pop grâce à l’IA.

Personne n’avait demandé cette version de ‘Barbie Girl’ chantée par Johnny Cash, mais le résultat est si réaliste que ça fait peur.

Attendez-vous à ce qu’une IA bien entraînée peut faire, car cela va vous rendre complètement fou. Surtout si vous êtes un mélomane et/ou un fan des classiques, dans ce cas de la musique Country qui sera finalement la vedette de la vidéo que nous vous présentons et qui va vous faire exploser la tête. Et oui, mes amis, nous ne verrons pas seulement des chatbots comme Google Bard ou le ChatGPT d’Open AI, car les deep fakes qui imitent les voix s’améliorent tellement qu’ils font même peur.

Dans ce cas, vous pourrez voir comment un influenceur connu sous le nom de ‘There I Ruined It’, à la fois sur TikTok et sur Youtube, a entraîné une intelligence artificielle à chanter comme le Roi de la Country, Johnny Cash, en faisant quelque chose que personne n’avait demandé mais qui a l’air plutôt prometteur, comme cette version du célèbre morceau ‘Barbie Girl’ du groupe danois Aqua sous forme de classique de la Country.

Avec la base de ‘Folsom prison blues’ et les paroles de ‘Barbie Girl’, un influenceur a fait chanter à Johnny Cash par l’IA avec un résultat… Surprenant !

Et oui, nous parlons bien de ce fameux tube pop, qui a même été dénoncé à l’époque par Mattel elle-même, et qui est maintenant revenu au premier plan mondial grâce à la sortie du film hollywoodien avec Margot Robbie et Ryan Gosling qui donnent vie aux poupées Barbie et Ken.

Nous n’allons pas nous attarder davantage car il vaut la peine d’écouter la chanson, donc nous vous laissons avec cette version virale de ‘Barbie Girl’ chantée par Johnny Cash et recréée grâce à l’intelligence artificielle avec la base de ‘Folsom prison blues’… Voyons ce que vous en pensez !

