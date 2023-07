Voici le Xiaomi de milieu de gamme que j’achèterais : je l’ai testé et j’adore, en plus il bénéficie de grandes réductions.

Écran de qualité, bonnes performances, bon appareil photo principal et bonne autonomie avec charge rapide de 67W sur ce Xiaomi à moins de 300 euros.

Parmi les modèles en vente, il y a ce noir minuit avec un effet miroir // Image : .

La famille Redmi Note 12 dispose de plusieurs terminaux de milieu de gamme et ces derniers mois, j’ai eu l’occasion de les tester pour la plupart. Si vous recherchez un smartphone de qualité qui ne soit pas trop cher, personnellement, je choisirais le Redmi Note 12 Pro 5G. Pendant les semaines où je l’ai utilisé comme téléphone personnel, il m’a conquis par son équilibre, avec une bonne performance de son écran, de son processeur, de son appareil photo principal et de sa batterie. En définitive, le téléphone offre une expérience de qualité de manière générale.

Le Redmi Note 12 Pro 5G était initialement vendu à 379,99 euros pour le modèle de 6 Go de RAM et 128 Go de stockage. Ne vous inquiétez pas, car les grandes remises dont il bénéficie déjà sont une autre raison pour laquelle je vous le recommande. En effet, ce smartphone est généralement autour de 265 euros sur AliExpress Plaza, ce qui indique que vous économisez environ 115 euros lors de l’achat. Comme l’expédition se fait depuis la France, vous n’aurez rien à payer et vous le recevrez chez vous après une très courte attente.

Une autre option est d’acheter le Redmi Note 12 Pro 5G sur Amazon, bien que son prix soit généralement de 280 euros. Si vous préférez certains des modèles supérieurs (8 Go + 128 Go ou 8 Go + 256 Go), sachez qu’ils baisent également de prix sur AliExpress Plaza, bien que ces offres se terminent dans la matinée de ce lundi 17 juillet. Il est également possible d’acheter ce smartphone dans n’importe laquelle de ses versions sur la boutique officielle de Xiaomi, bien que les remises ne soient pas aussi intéressantes.

Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G

Pourquoi j’achèterais le Redmi Note 12 Pro 5G

L’équilibre offert par ce Redmi Note 12 Pro 5G commence par son écran AMOLED de grande taille de 6,67 pouces. Les images sont très nettes grâce à la résolution Full HD+ (2 400 x 1 080 pixels) et fluides grâce au taux de rafraîchissement de 120 hertz. Il s’agit d’un écran de bonne qualité, ce qui indique que vous pouvez utiliser le téléphone pour regarder du contenu multimédia. Le son est géré par un double haut-parleur qui fait également du bon travail, vous n’avez donc pas besoin de connecter vos écouteurs pour profiter d’un son clair et puissant.

L’expérience avec le Redmi Note 12 Pro 5G est fluide grâce aux performances du MediaTek Dimensity 1080 5G, un processeur qui maintient un bon rythme même lorsqu’il est confronté aux tâches les plus complexes. Cela indique que vous pouvez également utiliser le téléphone pour jouer ou éditer des vidéos sans que les performances ne faiblissent. Comme nous pouvons le voir dans son nom, nous avons l’un des meilleurs téléphones Xiaomi avec 5G, vous pourrez naviguer à grande vitesse avec vos données mobiles.

Le système photographique du smartphone que je recommande est dirigé par un appareil photo Sony IMX766 de 50 mégapixels qui m’a laissé une très bonne impression. Les photos que j’ai prises avec étaient nettes et avec une bonne reproduction des couleurs, même lorsque je les ai prises la nuit. De bons résultats sont également obtenus avec l’appareil photo frontal de 13 mégapixels, notamment lorsque les prises de vue sont effectuées dans des endroits très éclairés.

Lors du choix d’un nouveau téléphone, pour moi, il est essentiel qu’il ait une autonomie étendue. Le Redmi Note 12 Pro 5G obtient de bonnes notes dans ce domaine, car sa batterie de 5 000 mAh offre généralement une journée et demie d’autonomie. De plus, grâce au support de charge rapide de 67W, il se charge à 100% en moins d’une heure. Si vous avez besoin d’une charge rapide, seulement 15 minutes avec le chargeur suffiront pour atteindre 50%.

Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G

Le lecteur d’empreintes digitales de ce téléphone Xiaomi est situé sur le côté droit et, d’après mon expérience, vous pouvez être sûr qu’il fonctionne très bien. En ce qui concerne le système d’exploitation, il est livré avec MIUI 14 basé sur Android 12, bien que la mise à jour vers Android 13 soit déjà disponible. Enfin, vous devez également savoir qu’il a un design confortable, élégant et résistant, aussi bien dans le modèle de couleur noir que dans le bleu.

Toutes ces raisons font du Redmi Note 12 Pro 5G le téléphone Xiaomi de milieu de gamme que j’achèterais en ce moment. À la qualité, s’ajoutent les remises de plus de 100 euros dont il bénéficie dans ses différentes versions. Le meilleur prix se trouve sur AliExpress Plaza, où vous pouvez l’acheter pour moins de 270 euros, un prix très attractif.

