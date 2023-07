Un Galaxy qui s’effondre: ce portable est bon, beau et très bon marché.

L’appareil de Samsung baisse de prix sur Amazon, ce Galaxy est une vraie friandise.

L’écran du Samsung Galaxy M13.

Le Samsung Galaxy M13 baisse de prix sur Amazon, il peut être à toi pour seulement 134 euros dans sa version avec 4 Go de RAM et 64 Go de stockage. De plus, si vous êtes abonné à Amazon Prime, vous le recevrez rapidement à domicile sans payer aucun frais d’expédition.

Nous parlons d’un appareil qui était initialement vendu près de 200 euros, grâce à Amazon, vous pouvez économiser de l’argent. Vous pouvez utiliser la différence, par exemple, pour acheter des écouteurs sans fil comme les Redmi Buds 4, qui sont disponibles sur Amazon pour 49,99 euros. Ainsi, vous aurez le pack complet pour en profiter où que vous soyez, que demander de plus ?

Achetez le téléphone Samsung au meilleur prix

L’écran du smartphone coréen mesure 6,6 pouces et offre une résolution Full HD+, il est très bon. Samsung sait comment travailler les écrans, même sur ses appareils les plus modestes, c’est une vraie experte. Vos contenus préférés seront magnifiques.

Exynos 850

Écran de 6,6″ IPS Full HD+

4 Go de RAM et 64 Go de mémoire

4 caméras arrière

Batterie de 5 000 mAh et chargement 25W

Prise Jack pour les écouteurs, NFC, 5G

Son processeur est le Exynos 850, une bonne puce qui fera fonctionner sans difficulté toutes les applications que vous utilisez quotidiennement. Avec ce téléphone Samsung, vous profiterez d’une bonne performance, vous ne ressentirez ni lag ni lenteur et vous pourrez être tranquille. Rappelez-vous, comme nous l’avons mentionné précédemment, vous recevrez le modèle avec 4 Go de RAM et 64 Go de stockage.

Et que dire de ses caméras ? Notre choix satisfait également en matière de photographie, il pourra capturer de belles images partout où vous irez. À l’arrière, il dispose d’un capteur principal de 50 mégapixels, d’un grand angle de 5 mégapixels, d’une lentille macro de 2 mégapixels et d’un capteur pour le mode portrait.

➡️ Voir l’offre Samsung Galaxy M13

Ce téléphone est destiné à ceux qui cherchent un compagnon simple et bon marché en dehors des marques comme Xiaomi. Le smartphone de Samsung offre une expérience utilisateur agréable et, comme vous avez pu le constater, il est performant sur tous les aspects. Nous ne savons pas combien de temps il sera disponible à ce prix, mais je n’y réfléchirais pas trop longtemps.

Cet article suggère de manière objective et indépendante des produits et services qui peuvent intéresser les lecteurs. Lorsque l’utilisateur effectue un achat via les liens spécifiques qui apparaissent dans cette actualité, Netcost-security.fr perçoit une commission. Rejoignez le canal Netcost-security.fr des bonnes affaires pour découvrir les meilleures offres avant tout le monde.

