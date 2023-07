As-tu un OPPO, OnePlus ou realme ? Cache les applications que tu ne veux pas que quelqu’un voie avec cette astuce simple.

Les téléphones OPPO, OnePlus et realme cachent une fonction qui permet à personne de voir certaines applications que vous avez installées sur votre smartphone, sauf vous, évidemment.

Le menu des applications cachées sur un realme 11 Pro 5G

Vous avez sûrement entendu le nom de BBK Electronics, une entreprise basée en Chine qui est devenue l’un des plus grands fabricants de téléphones portables au monde, puisqu’elle est la société mère de trois marques de smartphones assez connues : OPPO, OnePlus et realme. Cela fait que les appareils de ces trois fabricants partagent un logiciel assez similaire, bien que chacun d’entre eux ait sa propre surcouche de personnalisation pour Android.

Eh bien, nous allons vous parler d’une astuce très pratique qui fonctionne pour les téléphones de ces trois marques, grâce à laquelle vous allez pouvoir cacher les applications que vous ne voulez pas que personne ne voie.

Maintenez certaines applications anonymes grâce à cette fonctionnalité des smartphones OPPO, OnePlus et realme

ColorOS, OxygenOS et realme UI, les surcouches de personnalisation pour Android des téléphones OPPO, OnePlus et realme, partagent un bon nombre de fonctionnalités, dont l’une des plus utiles et en même temps des plus méconnues est celle qui vous permet de cacher des applications pour que personne ne puisse les voir, sauf vous.

Pour tester cette fonctionnalité cachée des appareils du groupe BBK Electronics, nous avons utilisé un realme 11 Pro 5G, que nous avons pu analyser récemment, mais les étapes à suivre sur les téléphones OPPO et OnePlus seraient très similaires à celles que nous allons vous détailler.

Ainsi, la première chose à faire pour cacher les applications que vous souhaitez garder hors de portée des regards indiscrets est d’accéder au tiroir d’applications de votre téléphone realme et d’ouvrir l’application Gestionnaire.

Une fois à l’intérieur de cette application, touchez l’onglet Outils qui se trouve dans le coin inférieur gauche, puis dans la section Vie privée, appuyez sur l’option Cacher les applications.

Ensuite, une liste de toutes les applications installées sur votre téléphone apparaîtra et vous devrez activer l’interrupteur situé à droite de chacune d’entre elles pour les cacher. La première fois que vous le faites, une fenêtre contextuelle apparaîtra vous indiquant que vous devez créer un code d’accès pour que vous seul puissiez accéder à ces applications.

Pour définir ce code d’accès, vous devez cliquer sur l’option Paramètres et créer un code composé de 1 à 16 chiffres qui doit commencer et se terminer par « # ». Une fois le code créé, appuyez sur le bouton Terminé pour enregistrer les modifications.

Après avoir sélectionné toutes les applications que vous souhaitez masquer, elles n’apparaîtront plus dans le lanceur ni dans le tiroir d’applications, de sorte que si quelqu’un utilise votre téléphone, il n’aura pas accès à ces applications.

Mais si elles n’apparaissent ni dans le lanceur ni dans le tiroir d’applications, comment y accéder vous-même ?

Eh bien, de manière aussi simple que curieuse, il vous suffit tout simplement d’ouvrir l’application Téléphone de votre téléphone realme et de saisir le code secret que vous avez créé précédemment, car en faisant cela, vous verrez apparaître un dossier appelé « Applications cachées » avec toutes les applications que vous avez masquées, et un autre appelé « Coffre-fort » avec lequel vous pourrez cacher les documents, les images et les vidéos que vous ne voulez pas rendre visibles.

