L’automatisation ultime pour économiser la batterie sur l’iPhone

Voici comment configurer l’automatisation ultime qui vous aidera à économiser la batterie de votre iPhone.

Comment économiser la batterie de l’iPhone

Nous allons vous montrer comment créer une automatisation qui vous permettra d’économiser la batterie de votre iPhone en cas de besoin. Avec cette automatisation, l’iPhone activera automatiquement une série de réglages qui visent à prolonger l’autonomie de notre téléphone pendant plus longtemps, ce qui peut être très pratique à la fin de la journée pour ne pas avoir besoin de passer par le chargeur.

L’application Raccourcis est très utile dans notre vie quotidienne et des automatisations comme celle-ci le confirment. Il n’est pas nécessaire de tout faire manuellement si l’iPhone peut le faire pour nous, comme c’est le cas de cette automatisation qui mettra notre iPhone en mode économie d’énergie sans avoir besoin d’activer celui qui est déjà présent sur l’appareil lui-même et de subir la réduction des fonctionnalités.

Les actions que notre iPhone effectuera pour économiser la batterie grâce à cette automatisation

Il existe une série de paramètres d’accessibilité que l’iPhone propose pour économiser un peu de batterie tout au long de la journée s’ils sont activés. Les réglages que cette automatisation utilisera pour prolonger l’autonomie de notre iPhone sont les suivants :

Activation de la réduction du point blanc : ce réglage permet de réduire considérablement la luminosité, quel que soit son niveau. Ajustement du mouvement et de la transparence de notre appareil : ces réglages sont liés aux animations de l’iPhone. Ajustement de la luminosité à 30% (vous pouvez mettre celle que vous voulez, 30% est juste à titre indicatif).

Ainsi, si nous configurons cette automatisation pour la fin de la journée, cela nous sera très utile si nous sommes à court de batterie afin de ne pas ressentir le besoin de passer par le chargeur.

Comment créer l’automatisation d’économie de batterie sur l’iPhone

Après avoir expliqué les paramètres que cette automatisation modifiera, il est temps de la créer. Pour cela, nous utiliserons l’application Raccourcis sur notre iPhone ou iPad et suivrons les étapes suivantes :

Ouvrez l’application Raccourcis sur votre iPhone ou iPad. Touchez Automatisation en bas. Appuyez sur le bouton + en haut à droite. Créez une nouvelle Automatisation personnelle. Recherchez l’action Niveau de batterie. Choisissez un niveau de batterie. Entre 25 et 35% peut être bien. Dans le moteur de recherche d’actions, recherchez Réduire le point blanc et choisissez Activer ou désactiver dans l’action. Dans le moteur de recherche, recherchez et sélectionnez Réduire la transparence, puis appuyez sur Activer ou désactiver dans l’action.

Dans le moteur de recherche, recherchez et sélectionnez Réduire le mouvement, puis appuyez sur Activer ou désactiver dans l’action. Dans le moteur de recherche, recherchez et sélectionnez l’action Luminosité, puis choisissez le pourcentage souhaité. Il peut être de 30% ou 40% car avec la Réduction du point blanc, nous diminuerons l’intensité de la luminosité. Acceptez et appuyez sur Désactiver la confirmation.

Il existe de nombreuses ressources pour économiser la batterie de l’iPhone, et avec l’application Raccourcis, de grandes choses peuvent également être accomplies, comme vous avez pu le constater. Sans aucun doute, il s’agit l’un des trésors les plus inexplorés de notre iPhone.

Alors, maintenant vous savez, vous pouvez choisir un niveau de batterie spécifique pour que cette automatisation se déclenche, mais vous pouvez également choisir une heure spécifique de la journée à la place de Niveau de batterie à l’étape 5, où vous devrez choisir Moment de la journée et l’heure. En résumé, avec l’automatisation des raccourcis sur l’iPhone, vous pouvez augmenter l’autonomie de votre appareil dans des moments critiques, en maximisant l’utilisation de la batterie et en évitant le besoin immédiat d’un chargeur.

Ce guide vous a montré comment activer diverses configurations qui réduiront significativement la consommation de batterie, telles que la réduction du point blanc, l’ajustement du mouvement et de la transparence, et le réglage de la luminosité à 30%. De plus, la personnalisation de cette automatisation vous permet de l’adapter à vos besoins, en choisissant le niveau de batterie où elle s’active ou en la programmant pour une heure spécifique de la journée.

