En Ukraine, des missiles transformés en haut-parleurs Bluetooth sont vendus : les recettes sont destinées aux ambulances.

Il s’agit d’une dimension assez inattendue de la guerre.

La guerre en Ukraine est la plus grande catastrophe humanitaire qu’il y ait eu en Europe depuis la résolution complexe du conflit des Balkans. Ainsi, la Russie et l’Ukraine s’affrontent pour contrôler le Donbass tandis que la population civile et les échelons inférieurs de la hiérarchie militaire subissent les ravages d’une guerre fratricide à bien des égards. Pendant la guerre, les bombardements sont constants, à tel point que le siège de Samsung a été touché par un missile.

Tandis que la guerre se poursuit, les effets dévastateurs de celle-ci sont de plus en plus aggravés par des conditions d’infrastructure de plus en plus détériorées. Dans ce contexte, l’Ukraine a besoin de plus d’ambulances et un ancien entrepreneur du secteur du tourisme veut transformer les armes en musique grâce aux missiles Javelin déjà utilisés. Son objectif est humanitaire, car il vise à acheter des ambulances avec l’argent récolté.

Des lance-missiles aux haut-parleurs : le recyclage et la guerre

Maksym Huzii est la personne derrière ce projet curieux. Il n’est pas designer, mais lorsqu’il a eu entre les mains un missile antichar Javelin, l’idée lui est venue de fabriquer un haut-parleur de grande qualité qui s’appelle actuellement BOOWTank. L’objectif est de les vendre à un prix assez élevé et de pouvoir récolter des fonds pour acheter des ambulances en Ukraine, selon les informations de Fast Company.

« Nous essayons de survivre », explique Maksym, qui pense que « Nous devons être rapides, créatifs et responsables de nos actes si nous voulons survivre ». En réalité, c’est pour cela qu’il a commencé ce projet, car il considère que « Nous devions faire quelque chose ».

Un missile Javelin est un système antichar très avancé et à usage unique. Une fois le lanceur utilisé, il n’est plus utile au combat et est généralement abandonné. Ainsi, l’objectif de ce système antichar est de frapper la partie la moins blindée du char, la partie supérieure, ce qui fait que le missile s’élève avant de retomber sur cette partie. Ce type de technologie est ce qui a causé la majorité des destructions de chars en Ukraine, en plus des drones utilisés par chaque camp.

Tout a commencé lorsque un ami de Maksym qui était sur le front lui a apporté l’un de ces missiles antichar après avoir détruit un véhicule de transport de troupes russe. Pour cette raison, il a décidé d’y ajouter un subwoofer de 12 pouces et deux haut-parleurs de six pouces avec un driver d’un pouce. Le tout, alimenté par une batterie de 1 000 watts, a été capable d’amplifier le son à un niveau assez élevé. En réalité, un seul de ces haut-parleurs peut servir pour un concert avec environ 100 participants. De plus, ce sont des haut-parleurs Bluetooth.

Esthétiquement, ce sont des haut-parleurs vraiment beaux, ce qu’ils ont fait en mettant en vente des reportages photographiques. Malgré leur esthétique et leur intérêt technologique, nous ne pouvons pas oublier que la véritable mission de ces haut-parleurs est de collecter de l’argent pour pouvoir acheter des ambulances. Ainsi, il espère pouvoir acheter 5 ou 6 ambulances par mois avec l’argent collecté grâce à la vente de ces haut-parleurs. Cependant, il s’est plaint du manque de matériel de l’armée ukrainienne, car il estime qu’il n’aura pas assez de Javelin à recycler d’ici un an.

