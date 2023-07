Ce film bouleversant a la meilleure performance de Christian Bale et est GRATUIT en streaming.

Ce film va vous mettre mal à l’aise, mais c’est un véritable bijou.

Il s’agit d’un film culte vraiment perturbant.

Parfois, nous pouvons trouver des endroits pour regarder des films en ligne gratuitement et légalement de manière très intéressante. On pourrait penser que ces plateformes ne proposent que des films ordinaires, mais la réalité est que dans leurs catalogues, nous pouvons trouver de véritables bijoux. Nous avons déjà parlé du catalogue complet de Pluto TV, une télévision totalement gratuite où nous pouvons également visionner du contenu en streaming.

Aujourd’hui, nous vous proposons un véritable bijou qui mérite un peu plus d’attention et qui est vraiment perturbant. Voyons ce qu’il a à offrir et, surtout, comment nous pouvons le regarder totalement gratuitement.

La meilleure performance de Christian Bale

Christian Bale est un acteur de méthode qui nous offre des performances absolument authentiques et brutales. Pratiquement tous ses films méritent d’être vus simplement parce qu’il fait partie de la distribution. Cependant, dans « Vice », où il joue Dick Cheney, ou dans ce film dont nous allons parler aujourd’hui, ses transformations physiques sont si incroyables qu’elles font peur.

Il s’agit de « El maquinista », un film dans lequel Christian Bale incarne un ouvrier d’usine insomniaque, ce qui fait que la réalité commence à se brouiller et qu’il n’est plus conscient de ce qu’il vit dans le monde réel et de ce qui est réellement un simple rêve. Cela rendra le film assez confus, mais il est réalisé de manière très intelligente pour nous faire penser tout le temps que ce que nous voyons pourrait être réel ou non. Ses points forts sont les suivants :

C’est le genre de film qui vous fait exploser la tête. Si vous aimez théoriser pendant que vous le regardez, c’est votre film. Vous passerez un moment à réfléchir après qu’il soit terminé pour pouvoir relier tous les intrigues et sous-intrigues auxquelles vous ne voyiez pas vraiment de sens au départ.

Le film donne vraiment de mauvaises vibrations. Il est perturbant et la performance magistrale de Christian Bale en est responsable . Il joue si bien son rôle que vous croyez vraiment ce que vous voyez.

En réalité, il contient l'une des scènes les plus inconfortables en dehors des films d'horreur.

Les autres personnages sont également à la hauteur d’un Christian Bale qui est la véritable star du film.

Le film ne convient pas à tous les goûts, comme on peut le voir sur Rotten Tomatoes où l’on souligne la disparité des opinions qui existent sur le film. Néanmoins, l’approbation générale à son sujet est majoritaire et le film est rapidement devenu un film culte. C’est l’un de ces films que notre génération doit voir au moins une fois.

Nous pouvons regarder gratuitement le film sur Rakuten TV sans avoir besoin de nous inscrire, mais il y aura quelques publicités au milieu du film si nous voulons le regarder de cette manière. Pour nous débarrasser des publicités, nous devrons nous tourner vers le catalogue de Netflix ou le contenu de Prime Video, mais nous devrons payer un abonnement pour profiter du film.

Regarder « El Maquinista » sur Rakuten TV

