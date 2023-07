La prochaine profession à être détruite par l’IA est totalement inattendue, mais elle s’est déjà produite.

Cet épisode semble ne jamais finir, et c’est parce que nous voyons constamment comment de nouveaux emplois peuvent être remplacés par l’IA.

Les robots vont provoquer la disparition de nombreux emplois

Il est vrai que la science et la technologie se trouvent à un point très important du développement humain. Peut-être à l’un de ces points de non-retour où tout va changer. Cependant, l’avenir est confus, sombre et suscite des doutes chez les personnes. Et à juste titre. Récemment, Bill Gates a parlé des emplois qui allaient être remplacés par une IA, et même OpenAI elle-même, créatrice de ChatGPT, a averti des professions qui vont disparaître. Maintenant, une nouvelle profession a été supplantée par un robot, et même si pour le moment ce n’est qu’un clin d’œil, il est vrai qu’il a été en mesure de répondre aux attentes avec une fluidité totale, ce qui a fait réagir les travailleurs.

La profession que personne n’attendait voir remplacée par une IA

Il y a seulement quelques jours, nous avons vu comment l’IA pouvait dessiner un chat à travers le robot humanoïde le plus moderne du monde. Maintenant, nous nous rendons en Corée du Sud pour voir comment un autre robot humanoïde a remplacé un professionnel de la musique sur scène, et ce avec excellence.

Nous devons nous mettre dans la peau d’un robot humanoïde très particulier, appelé par ses créateurs « Ever 6 » et qui est actuellement, avec d’autres robots, devenu l’un des plus recherchés de l’industrie car il possède un potentiel beaucoup plus élevé que les autres humanoïdes avancés. Bien que le robot n’ait pas d’expressions, il est clair que son travail en tant que chef d’orchestre a été positif, au point qu’il a pu synchroniser soixante artistes, chacun avec son instrument, et le faire avec un succès inattendu pour un ingénieux technologique de ce type.

Pour le moment, le robot est en phase d’apprentissage, il ne le fait donc pas aussi parfaitement qu’il le pourrait. Il est actuellement en train de collecter des données afin que ses systèmes d’apprentissage mécanique lui permettent de mieux comprendre comment réaliser une interprétation magistrale du son avec sa baguette. C’est pourquoi, bien qu’il ait réussi à remplacer avec succès un humain, il a encore beaucoup de marge de progression et c’est ce qui est réellement préoccupant pour les chefs d’orchestre. Des améliorations sont déjà prévues pour le rendre encore plus productif à la baguette.

Quoi qu’il en soit, comme on peut le voir dans la vidéo, les personnes qui ont assisté au concert sont plus que satisfaites, car elles estiment qu’il y avait de l’harmonie entre les musiciens et le chef d’orchestre robotique. Les invités étaient des personnes du monde de la musique, généralement des étudiants en conservatoire et en musicologie. D’autre part, il est vrai qu’ils ont tenu à souligner qu’ils préfèrent qu’un humain agisse en tant que chef d’orchestre car, en plus de l’apprentissage de l’IA, il est très étrange de voir un robot au milieu de la composition, voire étrange pour nos yeux non habitués à être entourés de ce type d’ingéniosités technologiques.

Pour le moment, il ne reste plus qu’à attendre de voir les progrès qui seront réalisés par ces chefs d’orchestre et si finalement ils pourront remplacer le charisme des plus grands.

