Les voitures autonomes ont un ennemi inattendu : les cônes

Quelques habitants de San Francisco ont déclaré la guerre aux voitures autonomes et prennent des mesures pour les désactiver.

Les habitants de San Francisco, en Californie, ne sont pas d’accord avec le fait que les rues de la ville soient inondées de voitures autonomes d’entreprises telles que Waymo ou Cruise, qui travaillent déjà avec leurs propres robotaxis, et ils prennent des mesures dans le but d’empêcher ce type d’entreprises de continuer à étendre leur flotte. Et ils le font de la manière la moins dommageable et la plus ingénieuse possible : en plaçant des cônes sur leur capot.

Récemment, une vidéo est devenue virale sur Twitter dans laquelle les supposés dangers et inconvénients causés par l’arrivée des voitures autonomes en ville sont exposés, notamment les blocages de circulation, la circulation dans des endroits interdits ou même les accidents. Dans le clip, on montre la manière simple d’arrêter complètement ce type de véhicule en utilisant un simple cône.

Le groupe responsable des protestations se fait appeler Safe Street Rebel et affirme avoir l’intention de « restaurer la sécurité des piétons » en réduisant le nombre de voitures présentes dans les rues.

En plus d’alerter sur les problèmes et les risques que pose la prolifération de ce type de véhicules, ils ont décidé d’agir en plaçant des cônes sur les capots des voitures autonomes. Apparemment, cette technique interfère avec les systèmes de navigation autonome de la plupart des véhicules de ce type, et ceux-ci ne peuvent pas continuer leur voyage.

A group of San Franciscans realized that they can disable Waymo and Cruise robotaxis by placing a traffic cone on the vehicle’s hood.

They’re now encouraging others to do it: « Hell no, we do not consent to this. » pic.twitter.com/ZrYhy4OATy

— David Zipper (@DavidZipper) Juillet 6, 2023