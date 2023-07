Gurman : les premiers Mac M3 Apple Silicon devraient être lancés en octobre

Apple se prépare à lancer ses premiers Apple Silicon Macs M3 en octobre, selon Mark Gurman dans sa dernière lettre d’information Power On pour Bloomberg.

Après l’événement de lancement du nouvel iPhone en septembre, où nous attendons l’iPhone 15, l’Apple Watch Series 9 et la nouvelle Apple Watch Ultra, Apple serait en train de préparer de nouveaux Mac pour un lancement en octobre. Parmi les modèles probables figurent un nouvel iMac M3, un MacBook Air 13 pouces M3 et un MacBook Pro M3.

Pour la puce M3, nous nous attendons à un nombre de cœurs similaire à celui de la puce M2, mais avec des performances et une efficacité accrues grâce à l’adoption d’un nouveau processus de fabrication de silicium à 3 nanomètres.

Il peut sembler étrange que les premiers Mac M3 arrivent si peu de temps après la fin du cycle M2 – avec des produits comme le M2 Ultra Mac Studio et le MacBook Air 15 pouces qui n’ont été lancés que le mois dernier – mais on a beaucoup spéculé sur le fait que les dernières parties de la gamme M2 ont été retardées en raison de problèmes de chaîne d’approvisionnement. Et si le MacBook Air M3 pourrait être prêt en octobre, les mises à jour M3 pour des produits comme le MacBook Pro et le Mac Studio sont plus lointaines.

Gurman ne dit pas spécifiquement qu’Apple organisera un événement en octobre, ni si les nouveaux Mac arriveront par communiqué de presse. La décision d’organiser un événement officiel n’a probablement pas encore été prise, mais on peut imaginer qu’Apple souhaite organiser un événement à l’occasion du lancement d’un nouveau Mac important.

Les nouveaux modèles d’iPad Pro, dotés d’écrans OLED, sont prévus pour 2024. Mais Gurman affirme qu’un modèle d’iPad Air doté d’une puce mise à jour pourrait être prêt cet automne ; c’est certainement une bonne chose, car l’iPad Air de génération actuelle est toujours équipé d’une puce M1.

Dans la même lettre d’information, M. Gurman a également réitéré sa prédiction selon laquelle un nouvel iMac de 30 pouces est en préparation et pourrait être lancé dès 2024.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :