Ce film incroyable post-apocalyptique est totalement gratuit en streaming et tu ne peux pas le manquer.

À l’époque, c’était un film qui a plu au grand public malgré les nombreuses critiques.

Nous pourrons regarder ce film totalement gratuitement

Parfois, nous ne sommes pas conscients que si nous sortons du catalogue de Netflix ou de HBO, nous pouvons trouver des films totalement gratuits et de très grande qualité. À un moment donné, nous avons parlé de comment regarder des films gratuitement et légalement, et force est de constater que avec le temps, nous constatons que les catalogues de ces plateformes gratuites ont implémenté des films d’une qualité incontestable. C’est le cas que nous allons traiter aujourd’hui.

Ce film est totalement gratuit grâce à cette plateforme

Les États et la société tels que nous les connaissons ont disparu et se sont effondrés pour toujours. Le coup a été fort et dur, donc les personnes essaient de survivre dans un monde grotesque et plein de dizaines de dangers à chaque coin de rue. Le principal d’entre eux est l’être humain, qui se comporte toujours de manière égoïste. Dans ce cadre, un père et son fils voyagent sur une route avec leurs maigres possessions après la mort de la mère de la famille. Ainsi, les liens qui se forment entre le père et le fils seront indélébiles avec le temps.

Nous parlons de « La Carretera », un film étonnamment sous-estimé dans lequel nous pouvons voir Viggo Mortensen dans un rôle très intéressant. De plus, c’est un film de science-fiction basé sur un roman qui a jeté les bases de ce que devrait être le monde post-apocalyptique.

Pour résumer ces points, ils sont très intéressants :

Il est basé sur l’exceptionnel livre « La Carretera » de Cormac McCarthy

Il a une ambiance de fable, avec un monde détruit dans lequel les protagonistes luttent pour survivre.

dans lequel les protagonistes luttent pour survivre. Le duo principal est très emblématique et a servi de reflet clair pour d’autres duos qui ont eu un grand succès tant à la télévision que dans les jeux vidéo. Ainsi, dans l’ expérience paternelle que l’on voit dans le film, on retrouve des reflets dans « God of War » ou dans le célèbre « The Last of Us ».

que l’on voit dans le film, on retrouve des reflets dans « God of War » ou dans le célèbre « The Last of Us ». En général, la simple présence de Viggo Mortensen est déjà une raison parfaite pour regarder un film. Celui-ci ne fait pas partie de ses meilleures performances, mais il est toujours à la hauteur des grands.

Ce monde post-apocalyptique est la semence qui a fermement pris racine et qui a formé les bases d’autres qui ont le même style. Il abandonne l’essence post-apocalyptique de l’époque, où tout était de grands déserts stériles, pour nous emmener dans un hiver éternel et gris où la nature s’ouvre un chemin.

Le film en lui-même n’a pas obtenu de résultats brillants au box-office. Le film a coûté environ 25 millions de dollars et n’a réussi à encaisser que 27 millions dans le monde entier selon Box Office Mojo, il est vrai que c’était une autre époque, mais le film n’a pas réussi à s’intégrer auprès du grand public même si le livre de Cormac McCarthy a remporté le prix Pullitzer.

Pour le voir, c’est très simple, il suffit d’entrer dans Pluto.TV, il n’est même pas nécessaire de s’inscrire, nous n’aurons donc pas besoin de fournir nos informations personnelles. Pluto nous facilite beaucoup la tâche pour que nous puissions profiter d’une multitude de chaînes et de films divertissants et de grande qualité, comme c’est le cas pour « La Carretera ».

Regardez « La Carretera » sur Pluto TV

Quoi qu’il en soit, ce n’est pas le seul film que vous pouvez apprécier, il y a une multitude de films très amusants disponibles dans le catalogue de Pluto TV qui offrent une qualité incontestable.

