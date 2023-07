Ces écouteurs « Pro » de Xiaomi chutent à nouveau : qualité audio et 36 heures de batterie à prix cassé

Bonne qualité sonore, annulation du bruit, prise en charge de LDAC et autonomie de 36 heures pour ces écouteurs sans fil à moins de 60 euros.

Les écouteurs Xiaomi que nous recommandons ont un design élégant et sans fil // Image : .

Les Redmi Buds 4 Pro de Xiaomi nous ont montré qu’il n’est pas nécessaire de dépenser 100 euros ou plus pour obtenir de bons écouteurs. Ils ont un design très confortable, une excellente qualité sonore, une annulation active du bruit et une autonomie pouvant atteindre 36 heures d’utilisation. De plus, ils possèdent des caractéristiques propres à des écouteurs beaucoup plus chers, comme la prise en charge du codec LDAC qui permet de reproduire un son de haute résolution.

La qualité est l’une des raisons pour lesquelles nous recommandons ces Redmi Buds 4 Pro, mais un autre aspect est très important : le prix. Ils sont sortis sur le marché au prix de 99,99 euros, mais vous pouvez généralement les acheter beaucoup moins cher. Le meilleur prix se trouve généralement sur AliExpress Plaza, où ils descendent légèrement en dessous de 60 euros. Attention, il s’agit de la version Plaza du store, ce qui indique que l’expédition se fait depuis la France et que vous aurez les écouteurs chez vous en seulement quelques jours.

Les Redmi Buds 4 Pro sont également généralement proposés aux alentours de 60 euros sur Amazon, bien qu’ils soient 2-3 euros plus chers que sur AliExpress Plaza. D’autre part, ils sont en promotion ce week-end sur le store officiel de Xiaomi, où vous pouvez les acheter pour 64,99 euros en appliquant un coupon de réduction de 5 euros pour les nouveaux utilisateurs. Nous avons examiné ces Redmi Buds 4 Pro sur Netcost-security.fr, nous nous basons donc sur notre propre expérience pour vous décrire à quoi vous pouvez vous attendre.

Redmi Buds 4 Pro, d’excellents écouteurs en termes de qualité-prix

Le premier point fort de ces Redmi Buds 4 Pro est leur design, que vous apprécierez dès que vous les portez. Ils se distinguent notamment par leur confort et leur légèreté, ce qui vous permet de les utiliser pendant des heures sans gêne.

Nous vous recommandons de tester les embouts en silicone de différentes tailles pour trouver ceux qui vous conviennent le mieux, vous obtiendrez ainsi un meilleur maintien et une meilleure annulation passive du bruit. De plus, les écouteurs sont résistants aux éclaboussures d’eau, vous pouvez les utiliser en extérieur ou pour faire du sport.

Mais passons à l’essentiel, qui est la qualité audio. Ces Redmi Buds 4 Pro sont équipés de haut-parleurs dynamiques de 10 millimètres qui offrent une très bonne expérience auditive, le son est très clair. Plus précisément, Xiaomi a opté pour un profil audio équilibré qui permet de profiter des différentes fréquences. Nous rappelons que ces écouteurs sans fil prennent en charge le codec LDAC, vous pouvez donc être certain qu’ils reproduisent le son à une résolution maximale.

Toujours aussi important, l’annulation active du bruit est très utile pour vous isoler de l’environnement afin de vous concentrer sur ce que vous écoutez. Les Redmi Buds 4 Pro font partie des meilleurs écouteurs sans fil avec annulation de bruit, notamment si vous souhaitez dépenser peu d’argent. Leur annulation fonctionne très bien en supprimant les bruits environnants, qu’ils proviennent des travaux en cours à côté de chez vous, des voitures ou des personnes à côté de vous à la bibliothèque.

Ils sont également un excellent choix en raison de leur autonomie prolongée, vous pourrez les utiliser pendant des heures sans avoir besoin de les recharger. Si vous utilisez l’annulation du bruit, la batterie durera environ 6 heures d’affilée et environ 24 heures avec l’étui de charge. Si vous vous passez de l’annulation, l’autonomie sera de 9 heures d’affilée et jusqu’à 36 heures avec l’étui de charge. De plus, ils sont compatibles avec la charge rapide, avec seulement 5 minutes de charge, vous obtiendrez 2 heures de musique.

L’expérience avec les Redmi Buds 4 Pro est également bonne grâce à d’autres détails tels que la détection de proximité, qui arrête automatiquement la lecture lorsque vous les retirez. Bien sûr, ils disposent de commandes tactiles, très pratiques pour contrôler la lecture lorsque vous n’avez pas votre téléphone à portée de main. Au fait, si vous les avez connectés à votre téléphone, vous pouvez les utiliser pour passer des appels en mains libres.

En résumé, ces Redmi Buds 4 Pro sont un choix judicieux en raison de leur excellente relation qualité-prix. Si vous recherchez de bons écouteurs sans fil, ceux-ci de Xiaomi ont tout ce dont vous avez besoin. Vous savez déjà qu’ils coûtent généralement environ 60 euros sur AliExpress Plaza et sur Amazon, vous économiserez donc environ 40 euros sur votre achat.

