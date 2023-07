L’écran de verrouillage de l’iPhone devient surpuissant avec ces nouveautés d’iOS 17

Voici toutes les nouveautés qui arrivent sur l’écran de verrouillage d’iOS 17 et qui en font une partie essentielle de l’iPhone.

iOS 17 révolutionne l’écran de verrouillage de l’iPhone.

iOS 17 est arrivé avec de nombreux changements que nous avons pu tester pendant presque un mois et demi avec les versions bêta du nouveau système d’exploitation que nous verrons en septembre. Il a des nouveautés très intéressantes dans Safari ou le Spotlight, mais aussi dans l’écran de verrouillage de l’iPhone qui devient plus puissant.

L’écran de verrouillage de l’iPhone a également reçu de nouvelles fonctionnalités qui en font un autre aspect très utile de l’appareil. Des fonctions telles que En Repos, des widgets interactifs, la possibilité d’exécuter des raccourcis ou l’écran toujours actif.

Les nouveautés d’iOS 17 qui font de l’écran de verrouillage de l’iPhone l’une de ses parties les plus importantes

Nous avons déjà évoqué le potentiel de En Repos à plusieurs reprises, mais ce n’est pas la seule nouveauté arrivée sur l’écran de verrouillage de l’iPhone. Comme nous l’avons dit, nous avons des widgets interactifs, des activités en direct également interactives, la possibilité d’exécuter des raccourcis depuis l’écran de verrouillage ou l’écran toujours actif.

Possibilité d’exécuter des raccourcis

Avec la première version bêta d’iOS 17 sont arrivés les widgets de l’application Raccourcis, mais ils n’étaient pas interactifs. Avec les versions bêta suivantes, cela a changé et maintenant ils le sont. Cela indique que nous pouvons les exécuter avec l’iPhone verrouillé tant que nous l’avons préalablement déverrouillé avec Face ID.

Avec cette nouvelle fonctionnalité, nous pourrons créer des raccourcis spécifiques pour les mettre sur l’écran de verrouillage et effectuer des actions telles que activer le mode basse consommation, changer le mode de concentration et bien plus encore. Il suffit d’avoir de l’imagination.

En Repos

Une des grandes nouveautés d’iOS 17. Cette nouvelle interface, qui apparaît lorsque nous mettons l’iPhone en charge en mode horizontal, nous permet d’ajouter différentes vues qui nous montrent des informations pertinentes, comme par exemple : la météo, nos photos préférées ou des vues d’horloge qui peuvent être personnalisées, entre autres.

De plus, nous pouvons interagir avec Siri pour lui demander des choses et nous montrer des informations, voir les notifications qui nous arrivent ou les activités en direct actives au moment de mettre l’iPhone en mode veille.

Widgets et activités en direct interactifs

Les widgets de l’écran de verrouillage qui apparaissent en mode veille sont interactifs, ce qui indique que nous pouvons effectuer des actions avec eux. Contrôler notre maison avec les widgets de l’application native, compléter les tâches que nous avons dans les rappels et bien d’autres choses encore que nous découvrirons avec le lancement d’applications tierces.

De plus, les activités en direct sont également interactives. Cela indique que lorsque nous en commencerons une, nous pourrons interagir avec elle sans avoir besoin d’ouvrir l’application correspondante. Par exemple, arrêter des chronomètres ou des minuteurs. Mais c’est quelque chose que nous découvrirons également avec le lancement d’applications tierces.

Écran toujours actif

Bien que le mode veille soit disponible sur tous les iPhone mettant à jour vers iOS 17, il prend tout son sens sur iPhone 14 Pro car les informations seront toujours visibles grâce à l’écran qui ne s’éteint jamais. Sans aucun doute, nous connaissons déjà la raison d’être de cette fonctionnalité lancée l’année dernière.

En résumé, iOS 17 a complètement réinventé la façon dont nous interagissons avec l’écran de verrouillage de notre iPhone, ce qui démontre une fois de plus la capacité d’innovation et d’avant-garde d’Apple. Avec la gamme de nouveautés présentées, de l’exécution de raccourcis à l’interface En Repos en passant par les widgets et les activités interactives en direct, l’expérience utilisateur est encore plus renforcée, permettant un accès et un contrôle plus intuitifs et personnalisés sans nécessairement déverrouiller l’appareil.



