10 nouvelles applications pour Android à ne pas négliger

Renouvelez votre Android avec les 10 meilleures applications gratuites récemment arrivées sur Google Play.

Si vous êtes de ceux qui aiment parcourir le Google Play Store à la recherche de nouvelles applications gratuites pour Android de tous types, vous êtes au bon endroit car, une semaine de plus, nous avons sélectionné pour vous les meilleures nouvelles applications qui sont arrivées sur la boutique de Google au cours de ces dernières semaines.

Sans plus tarder, voici les 10 nouvelles applications du Play Store que nous pensons mériter une chance.

SaveTube Downloader

La première application que nous vous recommandons d’essayer est SaveTube Downloader, un outil simple et gratuit qui vous permettra de télécharger n’importe quelle vidéo de TikTok, Instagram, YouTube et Twitter rapidement et facilement et sans filigrane.

Pour télécharger une vidéo avec cette application, il vous suffit d’ouvrir l’application à partir de laquelle vous souhaitez la télécharger, de cliquer sur l’option dans le clip sélectionné, de coller l’URL que vous venez de copier dans SaveTube Downloader et de cliquer sur le bouton Obtenir la vidéo.

90FM.Live

Si vous êtes vous aussi resté bloqué dans les années 90 en ce qui concerne la musique, vous allez adorer 90FM.Live, une application de radio en ligne spécialisée dans la musique dance de cette époque.

Par ailleurs, 90FM.Live vous propose non seulement une grande variété de chansons dance des années 90, mais également d’autres contenus audiovisuels tels que des images et des vidéos de performances en direct.

Grabadora De Voz, Gravar Voz

Si vous envisagez de commencer votre propre podcast ou si vous souhaitez simplement enregistrer des fichiers audio comme un professionnel, vous devez essayer Grabadora De Voz, Gravar Voz, une application gratuite qui vous permettra d’ enregistrer vos fichiers audio en haute qualité et de les éditer de manière vraiment facile et sans effort.

En ce qui concerne l’édition audio, cette application vous permettra de réduire le bruit de fond, d’égaliser les niveaux sonores et de supprimer les échos, entre autres nombreuses options.

GenAi: Generate AI Images

GenAi est une application de création d’images avec IA qui vous permettra de générer toutes sortes d’images en écrivant simplement leur description dans le champ de texte de l’application et en cliquant sur le bouton Générer.

Pour obtenir les meilleurs résultats possibles, GenAi combine une série d’algorithmes d’apprentissage automatique de dernière génération avec la technologie la plus avancée en matière de vision par ordinateur.

Golden Proxy & Diamond net

Si vous recherchez un client VPN gratuit et facile à utiliser pour Android, vous devez essayer Golden Proxy & Diamond net, une application de VPN gratuite qui vous permettra de naviguer en toute sécurité sur Internet et d’accéder à des contenus multimédias restreints dans votre pays.

Golden Proxy vous offre toujours une connexion rapide et stable et utilise également une technologie de cryptage avancée pour éviter le vol de vos informations personnelles par des pirates informatiques et des logiciels malveillants, protégeant ainsi votre vie privée en ligne.

Max Screen Splitter

Si vous utilisez souvent la fonction d’écran divisé sur votre téléphone Android, nous vous recommandons d’essayer Max Screen Splitter, une application gratuite qui vous permettra de créer des raccourcis vers deux applications en mode écran partagé, de sorte qu’en un seul geste, les deux applications que vous avez sélectionnées s’ouvriront l’une au-dessus de l’autre.

Video Downloader for Threads

Comme son nom l’indique, Video Downloader for Threads est une application gratuite qui vous permettra de télécharger n’importe quelle vidéo partagée sur le nouveau réseau social Instagram, Threads.

L’utilisation de cette application est vraiment simple, car une fois que vous l’ouvrez, vous accédez à la version Web de Threads et il vous suffit de vous connecter à votre compte Instagram et de lire la vidéo que vous souhaitez télécharger, car la vidéo sera alors téléchargée automatiquement sur votre smartphone.

Guantera Digital

Guantera Digital est un outil pratique et gratuit qui vous permet de gérer toutes les informations relatives à vos voitures, y compris les entretiens, les rendez-vous chez le garagiste et les dépenses de carburant.

De plus, si vous partagez les informations du véhicule avec votre atelier de confiance, ils peuvent se charger de gérer et de valider les entretiens de vos voitures.

StudyGPT: Personal Study AI

StudyGPT est une application gratuite qui vous donne accès à un ensemble d’outils basés sur GPT-3 et GPT-4 conçus pour améliorer votre expérience d’étude et la rendre plus interactive et attrayante.

StudyGPT vous permet de créer des chatbots à partir de fichiers PDF, de textes ou de pages Web et d’avoir des conversations naturelles et intuitives avec les chatbots que vous créez pour résoudre vos questions au fur et à mesure qu’elles se posent.

Repeat After Me

Et nous terminons cette liste des nouvelles applications pour Android avec Repeat After Me, une application qui vous aide à apprendre une langue en répétant des phrases dans cette langue avec la bonne prononciation.

Repeat After Me est compatible avec une grande variété de langues, elle est très facile à utiliser et elle est totalement gratuite, bien que vous devrez supporter quelques publicités.

