Cette alternative à Spotify est gratuite, sans publicités et vous permet de regarder les vidéos des chansons sur votre téléphone.

Nonoki est une application gratuite créée en France qui vous permet de lire de la musique et des vidéos sur votre téléphone portable gratuitement.

Nonoki est l’une des meilleures alternatives gratuites à Spotify que j’ai testées sur Android.

Il est indéniable que Spotify est l’application de streaming de musique la plus populaire depuis un certain temps, malgré Amazon Music, Apple Music, YouTube Music ou Tidal, mais pour pouvoir profiter de toutes les fonctionnalités qu’elle offre, vous devez payer et vous abonner à la version Premium, ce que de nombreux utilisateurs ne sont pas prêts à faire.

Actuellement, vous disposez d’une grande variété d’alternatives à Spotify, mais aujourd’hui je vais vous parler d’une qui m’a agréablement surpris. Elle s’appelle Nonoki, elle est entièrement gratuite, sans publicité et en plus, elle vous permet de regarder les clips vidéo des chansons directement sur votre téléphone portable.

Voici Nonoki, une application de streaming de musique gratuite, simple et sans publicité.

Nonoki est un lecteur de musique en streaming gratuit développé par une entreprise espagnole appelée Noname Hub, basée à Malaga, et qui dispose d’un catalogue de plus de 80 millions de chansons, il sera donc difficile de ne pas trouver vos morceaux préférés. De plus, cette application n’a pas de publicité ni de limite lors de la lecture de chansons et lorsque vous le faites, elle vous montre également le clip vidéo directement extrait de YouTube, que vous pouvez regarder en plein écran dans l’application, y compris les paroles.

L’un des points forts de Nonoki est sa simplicité d’utilisation, car elle a une interface très propre, similaire à celle de Spotify avant l’ajout des listes de lecture et des podcasts, qui est organisée en cinq onglets :

Découvrir

Top Playlists

Rechercher

Votre musique

Compte

Particulièrement intéressant est l’onglet « Rechercher », qui vous permet de trouver des chansons et des artistes en écrivant simplement le nom de la chanson ou du compositeur. En le faisant, l’application vous montre trois sections : Meilleurs résultats, Pistes et Artistes, afin que vous puissiez accéder à celle qui vous intéresse le plus en fonction de ce que vous recherchez.

Une fois que vous avez repéré l’artiste qui vous intéresse, il vous suffit de cliquer sur sa photo de profil pour commencer à écouter sa musique dans l’application. En le faisant, une chanson de cet artiste commencera à jouer et un lecteur apparaîtra en bas de l’application, que vous pouvez afficher en plein écran et qui vous montrera le clip vidéo de la chanson.

Pour utiliser Nonoki sur votre téléphone portable, vous n’avez pas besoin de vous inscrire, mais si vous le faites, vous pourrez enregistrer vos chansons, vos albums, vos playlists et votre historique de lecture et les synchroniser avec la version web de ce lecteur de musique, qui hérite du design épuré de l’application mobile, car elle dispose d’un menu latéral à gauche à partir duquel vous pouvez accéder aux nouvelles sorties, aux chansons et aux listes de lecture les plus populaires, ainsi qu’à tout votre contenu, y compris les morceaux, les artistes, les albums, l’historique et les listes de lecture.

De son côté, le panneau latéral droit reste vide jusqu’à ce que vous appuyiez sur « play » sur une liste de lecture, car à ce moment-là, les chansons de la liste et la vidéo du morceau que vous écoutez apparaissent en bas.

Pour vous inscrire à Nonoki et profiter de tout le potentiel de cette application de streaming, il vous suffit de suivre ces étapes simples :

Ouvrez l’application Nonoki sur votre téléphone Android

Cliquez sur l’onglet « Compte »

Cliquez sur l’option « S’inscrire »

Remplissez les champs demandés, acceptez la politique de confidentialité et les conditions du service, puis cliquez sur le bouton « Créer un compte »

Google Play Store | Nonoki Música Video Streaming

