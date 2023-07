Chaque fois il y a plus de chances que Samsung lance une bague intelligente

Samsung explore ‘wearables’ de toutes sortes, des bagues aux colliers en passant par les lunettes… Et en plus, il a déjà enregistré ses marques.

En image, l’Oura Smart Ring, l’une des premières bagues intelligentes sur le marché.

Il semble que les bagues ne tombent pas de la main de Samsung (pour l’instant), bien que le géant sud-coréen veuille toujours imposer l’innovation en matière de dispositifs mobiles et de wearables, explorant maintenant d’autres formats de gadgets et accessoires à ajouter à son riche catalogue Galaxy. Pardonnez-nous d’ailleurs le jeu de mots, mais cela fait longtemps que l’on spéculait sur une bague intelligente de Samsung qui compléterait les fonctions de ses montres intelligentes avec Wear OS.

En tout cas, pour l’instant, nous n’avons aucun matériel, prototype ou simple fuite sur les prochains appareils sous la marque Samsung, bien que nous ayons déjà vu les personnes de Séoul jouer avec des capteurs dans leurs écouteurs Galaxy Buds et explorer différents facteurs de forme pour les bracelets d’activité et les montres intelligentes.

Même par le passé, Samsung avait présenté au monde son projet SimBand, une plateforme modulaire open source pour développer des « dispositifs de santé » pour laquelle un SDK avait même été publié à l’attention des développeurs externes.

Ce qui sera le prochain est encore une énigme, mais maintenant nous savons que Samsung travaille sur les wearables et enregistre différentes dénominations sur certains marchés, comme nous l’ont rapporté nos collègues de SamMobile.

Pour commencer, les administrateurs de la propriété intellectuelle du Royaume-Unis ont accordé à Samsung les marques « Samsung Circle », « Samsung Index » et « Samsung Insight », trois marques que tout le monde a associées à des wearables comme une bague, des lunettes de réalité augmentée ou des dispositifs similaires axés sur le suivi physique.

Et Samsung ne s’est pas arrêté là, car ces derniers jours, il a également enregistré en Corée du Sud trois autres marques similaires, car « Galaxy One », « Galaxy Pulse » et « Galaxy Rythm » évoquent également des choses que l’on peut porter pour mesurer des mouvements tout en écoutant de la musique ou en réalisant d’autres types d’activités.

En réalité, comme vous le verrez sur les images ci-jointes, le fabricant lui-même demande ces marques dans les intitulés de désignation d' »anneaux intelligents, de montres intelligentes, de smartphones et d’ordinateurs portables », ce qui donne lieu à des spéculations. Même en Corée du Sud, la classification est plus spécifique : « dispositifs portables, tels que des bagues intelligentes, des bracelets, des colliers et des lunettes ».

On nous dit depuis la Corée du Sud que Samsung prépare une bague intelligente et que ces six marques cachent non seulement son nom mais aussi les dénominations du logiciel ou des fonctionnalités qui l’accompagneront.

Pour se concentrer un peu, depuis la Corée du Sud, on nous dit que la documentation fournie par Samsung spécifie une application pour les bagues intelligentes qui pourra suivre, collecter, détecter, reconnaître et surveiller des données biométriques et physiologiques, en plus de transmettre et gérer ces données en créant des dossiers de santé personnels et des signes vitaux pour fournir des conseils médicaux de première instance.

On nous dit également que Circle, Index et Insight seraient les trois noms possibles du gadget lui-même, de la bague pour être clair, tandis que One, Pulse et Rythm feraient référence à des applications ou fonctionnalités logicielles qui permettront de tirer parti de la bague intelligente elle-même.

Maintenant, il faut attendre, car s’il arrive, ce ne sera certainement pas bientôt, mais plutôt vers 2024… Ou est-ce que Samsung a déjà fait une surprise lors d’un événement Unpacked ?

