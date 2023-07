Protecteurs d’écran pour mobile : que regarder lors du choix d’un.

Voici un guide qui vous explique quels sont les aspects à vérifier lors de l’achat d’un protecteur d’écran pour votre téléphone.

Un protecteur d’écran empêche votre téléphone d’être rempli de marques et de rayures.

Voulez-vous protéger l’écran de votre téléphone contre les rayures, les empreintes et les chutes ? Voici un guide complet sur les différents types de protecteurs d’écran disponibles sur le marché. Nous vous montrons comment choisir celui qui convient le mieux à vos besoins et nous explorons les caractéristiques clés des protecteurs d’écran pour téléphones mobiles, telles que la transparence, la réactivité tactile et la compatibilité avec les étuis.

Matériaux typiques des protecteurs d’écran

Que vous ayez le téléphone avec le meilleur écran ou non, il est bon de protéger le panneau contre les dommages potentiels. La clé pour choisir correctement un protecteur d’écran est de savoir quels types existent. Il est courant de les classer en fonction du matériau de construction. Voyons quels sont les plus courants.

PET

Lorsque vous recherchez un protecteur d’écran, ceux en PET sont une option populaire. Ces protecteurs, fabriqués en plastique communément utilisé dans d’autres produits tels que les emballages alimentaires, sont idéaux pour prévenir les rayures causées par des éléments métalliques.

Les avantages de ce type de protecteurs sont qu’ils sont légers, fins et abordables. De plus, il est courant qu’ils soient vendus en plusieurs exemplaires dans un seul paquet. En revanche, ils sont très rigides, il peut donc être difficile de les installer à moins qu’ils ne soient équipés d’un outil. Nous vous les recommandons si vous avez un téléphone bon marché et que vous souhaitez ajouter une couche de protection supplémentaire à l’écran.

TPU

Le TPU est un matériau thermoplastique qui adhère à l’écran. Il se distingue par ses propriétés élastiques et flexibles, ce qui le rend idéal pour les écrans courbes, ainsi que par sa résistance aux rayures et à l’usure. Sans aucun doute, ils sont plus complets que les protecteurs en PET en raison de leur résistance et de leur capacité d’autoréparation.

Verre trempé

Les protecteurs en verre trempé sont très résistants aux chocs et aux rayures. Cependant, il est important de noter que leur rigidité peut causer des problèmes en cas de choc. Il n’est pas rare que, lors d’une chute, l’appareil se casse.

Une caractéristique typique des verres trempés pour téléphones mobiles est qu’ils disposent d’une couche avec une couverture oléophobe, pour réduire les taches de doigts et agir comme un anti-reflet. Malgré la présence de différentes couches supplémentaires, ils n’ajoutent pas beaucoup d’épaisseur à l’écran.

Ils sont recommandés lorsque vous recherchez une protection supérieure, même si cela indique dépenser un peu plus d’argent.

Protecteur liquide

Les protecteurs liquides étaient autrefois une technologie révolutionnaire, mais ils ont perdu en popularité en tant qu’option de protection. Ces protecteurs consistent en l’application d’un liquide sur l’écran, qui sèche ensuite pour former un film protecteur similaire au TPU.

Cependant, avec le temps, les protecteurs liquides sont devenus moins populaires par rapport aux autres alternatives. Leur application peut être compliquée et elle nécessite du temps pour sécher correctement. De plus, la durabilité et la résistance du film protecteur généré par ces produits sont inférieures à celles des autres types de protecteurs disponibles.

Nous ne pensons pas que ce soit une option conseillée, même si vous pouvez encore les acheter en ligne, sur des sites comme Amazon.

D’autres aspects à prendre en compte lors de l’achat de protecteurs d’écran

Maintenant que vous connaissez les matériaux typiques des protecteurs d’écran, ce qui va grandement vous aider à faire le bon choix. Cependant, ce n’est pas la seule chose que vous devez savoir. Voici quelques autres aspects auxquels vous ne devriez pas négliger :

Couche oléophobe : Nous considérons que la couche oléophobe est une caractéristique importante des protecteurs d’écran pour téléphones mobiles, car elle aide à repousser les empreintes digitales et la graisse, ce qui maintient l’écran plus propre et facilite son nettoyage.

: Nous considérons que la couche oléophobe est une caractéristique importante des protecteurs d’écran pour téléphones mobiles, car elle aide à repousser les empreintes digitales et la graisse, ce qui maintient l’écran plus propre et facilite son nettoyage. Transparence : La transparence est essentielle pour un protecteur d’écran pour téléphones mobiles, car elle permet une visualisation claire et nette du contenu de l’écran sans affecter la qualité de l’image.

: La transparence est essentielle pour un protecteur d’écran pour téléphones mobiles, car elle permet une visualisation claire et nette du contenu de l’écran sans affecter la qualité de l’image. Réactivité tactile : Il est primordial qu’un protecteur d’écran pour téléphones mobiles n’affecte pas négativement la réactivité tactile de l’appareil. Les meilleurs protecteurs permettent une sensibilité tactile et multi-tactile précise, ce qui garantit une expérience d’utilisation sans problèmes.

: Il est primordial qu’un protecteur d’écran pour téléphones mobiles n’affecte pas négativement la réactivité tactile de l’appareil. Les meilleurs protecteurs permettent une sensibilité tactile et multi-tactile précise, ce qui garantit une expérience d’utilisation sans problèmes. Épaisseur : L’épaisseur du protecteur d’écran peut être un facteur important pour certains utilisateurs. Certains préfèrent des protecteurs fins qui n’ajoutent pas de volume à l’appareil, tandis que d’autres recherchent une protection supplémentaire avec des protecteurs plus épais.

: L’épaisseur du protecteur d’écran peut être un facteur important pour certains utilisateurs. Certains préfèrent des protecteurs fins qui n’ajoutent pas de volume à l’appareil, tandis que d’autres recherchent une protection supplémentaire avec des protecteurs plus épais. Compatibilité avec les étuis : Il est essentiel de tenir compte de la compatibilité du protecteur d’écran avec les étuis. Certains protecteurs peuvent avoir des bords surélevés ou interférer avec l’installation de certains types d’étuis, il est donc important de s’assurer qu’ils sont compatibles.

: Il est essentiel de tenir compte de la compatibilité du protecteur d’écran avec les étuis. Certains protecteurs peuvent avoir des bords surélevés ou interférer avec l’installation de certains types d’étuis, il est donc important de s’assurer qu’ils sont compatibles. Vie privée : Il existe des protecteurs sur le marché qui obscurcissent l’écran du téléphone et rendent sa visualisation difficile depuis les côtés. L’intention est d’empêcher les autres personnes de voir ce que vous faites avec votre téléphone dans des lieux publics tels que le train ou un café. Si vous optez pour l’un de ces protecteurs, rappelez-vous qu’ils affectent la qualité d’affichage de l’écran.

: Il existe des protecteurs sur le marché qui obscurcissent l’écran du téléphone et rendent sa visualisation difficile depuis les côtés. L’intention est d’empêcher les autres personnes de voir ce que vous faites avec votre téléphone dans des lieux publics tels que le train ou un café. Si vous optez pour l’un de ces protecteurs, rappelez-vous qu’ils affectent la qualité d’affichage de l’écran. Outils pour faciliter l’installation : Certains protecteurs d’écran sont livrés avec des outils tels que des chiffons de nettoyage, des guides adhésifs ou des applicateurs pour faciliter leur installation sans bulles ni problèmes. Ainsi, le processus d’installation sera plus simple et précis.

En tenant compte de tous ces éléments, vous ne manquerez pas votre prochain achat d’un protecteur d’écran pour votre téléphone.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :