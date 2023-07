Ce tour pour l’iPhone garantira que tu n’oublieras jamais de mettre l’alarme.

Grâce à cette automatisation, l’iPhone créera automatiquement une alarme pour le lendemain.

Avec cette automatisation, vous n’oublierez jamais de mettre une alarme

Il y a deux types de personnes dans le monde, ceux qui mettent une seule alarme comme réveil et ceux qui mettent plusieurs alarmes avec un intervalle de cinq minutes. Je fais partie du premier groupe, mais j’oublie de remettre l’alarme pour le lendemain. Jusqu’à présent, j’ai découvert ce truc pour l’iPhone.

Récemment, j’ai découvert un truc qui me garantit de ne jamais oublier de mettre l’alarme pour le lendemain. Cela est possible grâce à l’application Raccourcis, plus précisément à la section des automatisations. Ainsi, comme vous pouvez l’imaginer, nous créerons une automatisation pour que l’iPhone crée l’alarme pour vous.

Avec cette automatisation, vous n’oublierez jamais de mettre une alarme

Bien qu’il existe plusieurs astuces pour les alarmes de l’iPhone, comme le faire taire et le faire vibrer uniquement, l’automatisation pour que l’iPhone les crée automatiquement sans rien faire, est l’une de mes préférées. Pour créer l’automatisation, suivez les étapes suivantes:

Ouvrez l’application Raccourcis sur l’iPhone. Appuyez sur Automatisation en bas. Créez une nouvelle avec le bouton + en haut à droite. Sélectionnez Nouvelle automatisation personnelle. Appuyez sur Alarme. Sélectionnez l’option Lorsqu’elle s’arrête et choisissez l’alarme.

Cliquez sur Suivant. Dans le moteur de recherche d’actions, recherchez Créer Alarme. Créez votre alarme. Appuyez sur la flèche bleue qui apparaît dans l’action et sélectionnez Jamais et choisissez les jours de la semaine. Appuyez sur Suivant. Enfin, désactivez l’option de confirmation.

Et c’est tout. C’est plus facile que ça en a l’air. Un exemple de fonctionnement serait d’avoir une alarme à 6h30 du matin, cette automatisation créera une nouvelle alarme à l’heure que vous avez indiquée après avoir arrêté celle du jour en cours.

En conclusion, les alarmes sont une partie essentielle de nos vies, elles nous permettent de respecter nos horaires et nos responsabilités, mais parfois elles peuvent être un casse-tête si nous oublions de les configurer.

Avec l’application Raccourcis de l’iPhone et cette astuce simple des automatisations, ces oublis peuvent appartenir au passé. Que vous mettiez une seule alarme ou plusieurs réveils à intervalles de cinq minutes, cette astuce garantit que vous aurez toujours une alarme prête pour le lendemain, sans avoir à faire autre chose que d’arrêter l’alarme du jour en cours. Et cette astuce n’est qu’une parmi les centaines proposées par l’application Raccourcis.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :