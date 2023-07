One UI 6 Beta pour le Galaxy S23 est presque là, un nouveau firmware de test a été repéré

Samsung se prépare pour son très attendu événement de lancement prévu ce mois-ci, le 26 juillet. Mais il ne s’agit pas seulement du lancement du matériel, l’entreprise va également publier la version bêta de One UI 6 qui sera basée sur Android 14. Samsung teste One UI 6 en interne depuis un certain temps, ce qui indique que la version bêta est assez proche.

Google est actuellement dans la phase finale des tests bêta et devrait bientôt publier la version stable d’Android 14 pour les téléphones Pixel. Les autres équipementiers devront encore travailler sur les tests bêta avant de pouvoir sortir Android 14 avec leurs skins personnalisés. Pour les téléphones Samsung, il s’agira de One UI 6.

D’après les fuites, on sait déjà que Samsung prévoit de lancer la version bêta publique de One UI 6 pour le Galaxy S23, très probablement avant l’événement de juillet. Cependant, pour l’instant, la version bêta n’est pas encore disponible.

Sammobile a rapporté que Samsung effectue actuellement des tests internes de la version bêta de One UI 6 pour le Galaxy S23 Ultra en Corée du Sud. Auparavant, la version bêta interne avait été repérée en Inde et en Europe.

Si l’on considère que Samsung a l’habitude de publier la version bêta de One UI d’abord en Corée du Sud, puis dans d’autres régions, l’existence de la version bêta interne en Corée du Sud suggère que la sortie de la version bêta de One UI 6 pourrait être plus proche qu’on ne le pensait.

À l’heure actuelle, peu d’informations sont disponibles sur ce que l’on peut attendre de One UI 6, en dehors des fonctionnalités d’Android 14. Cependant, nous pouvons nous attendre à des améliorations générales telles que des animations améliorées, des mises à jour de sécurité, des modifications mineures de l’interface utilisateur, etc.

Nous avons rassemblé toutes les informations sur One UI 6 en un seul endroit que vous pouvez consulter en cliquant ici.

La version bêta de One UI 6 sera d’abord disponible pour la série Galaxy S23, suivie par d’autres appareils phares et un ou deux téléphones de milieu de gamme. La version stable de One UI 6 commencera également avec la série Galaxy S23, soit à partir de fin octobre, soit à partir de novembre. Si des mises à jour sont disponibles, nous les partagerons avec vous.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :