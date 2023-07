On vous explique combien coûte le changement de batterie de l’iPhone et les cas dans lesquels le remplacement peut être gratuit.

Voici ce que coûte le remplacement de la batterie d’un iPhone.

Nous allons vous expliquer combien coûte le changement de batterie de l’iPhone. Une ressource qui pourrait grandement améliorer les performances de l’appareil lorsque sa santé atteint un pourcentage spécifique. Dans l’article suivant, les différents prix de cette réparation en fonction de l’iPhone que vous possédez seront détaillés.

Quand est-il recommandé de changer la batterie de l’iPhone

Bien que la batterie de l’iPhone ait une garantie d’environ deux ans avant de commencer à baisser ses performances et que vous puissiez corriger certaines erreurs pendant cette période, il peut arriver qu’un utilisateur ait besoin d’un remplacement de batterie bien avant. Il faut avouer que cela dépend de l’utilisation que chacun en réalité, mais en général, cela devrait aller pendant deux ans. Si vous êtes intéressé par le fonctionnement de la batterie de votre iPhone, vous découvrirez tous ses secrets avec ce guide.

En règle générale, il est recommandé de remplacer la batterie de l’iPhone lorsque le pourcentage de celle-ci est inférieur à 80%, ce que nous pouvons vérifier en suivant les étapes suivantes : Paramètres > Batterie > État de la batterie. Dans cette section, vous aurez un pourcentage qui indiquera l’état de la batterie.

Conditions pour obtenir un remplacement de batterie gratuit

Bien que le remplacement de la batterie de l’iPhone ne soit pas une réparation gratuite, il existe différents cas dans lesquels il pourrait l’être. Des cas tels que, par exemple, lorsque l’iPhone a un problème d’usine qui a affecté sa batterie. Cependant, dans ce cas, l’iPhone doit être sous garantie et sa dégradation doit être beaucoup plus importante que la normale.

Un autre cas dans lequel le remplacement de la batterie serait gratuit est lorsqu’il y a une souscription à AppleCare+. Dans ce cas, si cela est couvert par l’assurance Apple et que la dégradation de la batterie est inférieure à 80%, le remplacement sera gratuit.

Prix du remplacement de la batterie pour les iPhone

Si vous ne vous trouvez dans aucun des cas mentionnés ci-dessus, vous devrez payer le coût du remplacement. Apple propose différents prix en fonction de l’iPhone, que nous détaillons ci-dessous :

iPhone SE (1ère génération) : 75 euros.

: 75 euros. iPhone 7 : 79 euros.

: 79 euros. iPhone 7 Plus : 79 euros.

: 79 euros. iPhone 8 : 79 euros.

: 79 euros. iPhone 8 Plus : 79 euros.

: 79 euros. iPhone X : 99 euros.

: 99 euros. iPhone XS : 99 euros.

: 99 euros. iPhone XS Max : 99 euros.

: 99 euros. iPhone XR : 99 euros.

: 99 euros. iPhone 11 : 99 euros.

: 99 euros. iPhone 11 Pro : 99 euros.

: 99 euros. iPhone 11 Pro Max : 99 euros.

: 99 euros. iPhone SE (2ème génération) : 79 euros.

: 79 euros. iPhone 12 : 99 euros.

: 99 euros. iPhone 12 mini : 99 euros.

: 99 euros. iPhone 12 Pro : 99 euros.

: 99 euros. iPhone 12 Pro Max : 99 euros.

: 99 euros. iPhone 13 : 99 euros.

: 99 euros. iPhone 13 mini : 99 euros.

: 99 euros. iPhone 13 Pro : 99 euros.

: 99 euros. iPhone 13 Pro Max : 99 euros.

: 99 euros. iPhone 14 : 119 euros.

: 119 euros. iPhone 14 Pro : 119 euros.

: 119 euros. iPhone 14 Pro Max : 119 euros.

Voici les prix du remplacement de la batterie en fonction de l’iPhone que vous possédez. Selon la génération, cela aura un prix différent, mais cela ne varie pas beaucoup, donc vous pouvez vérifier.

Combien de temps faut-il pour effectuer le remplacement de la batterie de l’iPhone

La première et la plus importante de toutes est de prendre rendez-vous à l’Apple Store via l’application d’assistance pour changer la batterie de votre iPhone. Dans le cas où les pièces sont en stock, le temps estimé est de 2 à 3 heures, vous aurez donc le remplacement fait le même jour où vous le déposer à la boutique.

Il se peut qu’il n’y ait pas de stock, dans ce cas, cela peut prendre jusqu’à une semaine, mais cette situation est très rare et cela arrive rarement, donc si vous prenez rendez-vous pour remplacer votre batterie, il est normal de l’avoir dans ce délai de deux à trois heures.

Maintenir les performances optimales de votre iPhone est un engagement qui implique parfois de dépenser de l’argent pour des remplacements et des réparations, comme le changement de batterie. Il est essentiel de se rappeler que l’usure de la batterie est un phénomène naturel et prévisible qui est lié à la quantité et à la qualité de l’utilisation de l’appareil. Lorsqu’il est nécessaire de la remplacer, Apple propose différentes options de prix, en fonction du modèle de l’iPhone.

Cependant, il existe également des conditions dans lesquelles ce remplacement peut être gratuit, comme en cas de défauts de fabrication ou de dégradation exceptionnelle, à condition qu’il soit sous garantie, ou si vous avez souscrit AppleCare+. Ainsi, prolonger la durée de vie de votre iPhone est à portée de main, il vous suffit de vérifier régulièrement l’état de santé de la batterie et de tenir compte de vos options lorsque viendra le moment de la remplacer.

