Le 0/1 Phone est le smartphone pliable minimaliste que tu veux, mais que tu ne pourras pas acheter.

Le designer Andrea Mangone a une idée pour révolutionner le marché des smartphones minimalistes, et cela passe par leur rendre pliables.

Le 0|1 Phone, un smartphone pliable conceptuel avec un écran extérieur en encre électronique

Ces dernières années, les soi-disant « smartphones minimalistes » ont connu une popularité croissante, portée par ceux qui croient que les smartphones distraient trop et peuvent causer une dépendance. Dans de nombreux cas, ces types de produits optent pour des caractéristiques modestes et des designs peu attrayants, qui, bien qu’ils remplissent leur fonction, ne sont pas très attirants pour le public technophile le plus enthousiaste.

Mais le designer Andrea Mangone croit que cela ne doit pas nécessairement être le cas, et a imaginé un nouveau type de smartphone minimaliste qui allie le meilleur des smartphones conventionnels avec les dernières technologies disponibles sur le marché des smartphones, grâce à un design pliable.

Ainsi, le 0/1 Phone peut agir comme un smartphone minimaliste lorsqu’il est plié, ou se transformer en un smartphone complet lorsque son écran est ouvert.

Voici le 0/1 Phone, un smartphone pliable axé sur le minimalisme

L’apparence physique de l’appareil attire l’attention par sa simplicité et son souci du détail. Il présente une esthétique sobre et simple, combinant différentes couleurs et textures dans un corps recouvert de cuir végan et un châssis en aluminium, où l’on trouve un accent de couleur frappant sous la forme d’une étiquette de tissu personnalisable qui permet d’extraire facilement le tiroir pour la carte SIM sans avoir besoin d’outils supplémentaires.

L’un des aspects les plus frappants du téléphone se trouve dans son écran extérieur. Dans le but d’offrir une expérience minimaliste et sans distractions, le designer a décidé d’intégrer un écran en encre électronique qui ne montre que les informations essentielles.

Grâce à ses bords droits, l’appareil peut rester debout sur une surface plane, de sorte que le smartphone peut se transformer en une sorte de réveil de table.

Lorsque vous souhaitez tirer pleinement parti de l’appareil, il vous suffit de déployer son écran intérieur d’une résolution de 1080 x 2640 pixels, entouré de bords uniformes et doté d’une caméra située dans un trou au centre supérieur. Le téléphone dispose également d’un lecteur d’empreintes digitales intégré à l’écran et d’une double caméra arrière, disposée dans un format légèrement différent de celui auquel nous sommes habitués avec les smartphones pliables actuellement disponibles.

Si le 0/1 Phone vous a convaincu et que vous étiez déjà en train de préparer votre carte de crédit, je crains d’avoir de mauvaises nouvelles pour vous. À ce jour, il ne s’agit que d’un concept élaboré par le designer et non d’un produit qui va être fabriqué. Toutes les informations sur le projet sont disponibles sur le site web du designer.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :