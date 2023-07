La prédiction de Bill Gates sur le travail du futur pourrait te rendre riche si elle est vraie

Cette profession va avoir beaucoup de travail dans les années à venir selon Bill Gates.

Bill Gates est un véritable expert en matière de prédictions

Bill Gates est un visionnaire absolu. Il a prédit à l’époque qu’une pandémie allait arriver bientôt et finalement ses prédictions se sont avérées vraies. Récemment, il a prédit que Google et Amazon pourraient disparaître à cause de l’IA et les personnes dans la rue se sont également sentis menacés par ses prédictions car il a laissé entrevoir les professions qui vont disparaître à cause de l’IA. Ainsi, il est difficile de comprendre ce qui va se passer à l’avenir et Bill Gates a posé parfois la question de quelles pourraient être les professions à succès dans le futur.

L’emploi du futur selon Bill Gates

Comme l’a annoncé Bill Gates dans son propre blog il y a quelques mois, l’ère de l’IA a commencé, donc presque tout va tourner autour de cela. Pour cette raison, toute profession liée à l’IA offrira beaucoup de travail dans les années à venir. De nos jours, Gates est connu pour ses actions philanthropiques, mais l’un de ses plus grands investissements a été fait dans l’IA, faisant pratiquement un all in sur le marché de l’intelligence artificielle. Il n’est donc pas surprenant que le visionnaire derrière Microsoft ait décidé de faire de l’IA son cheval de bataille.

Par conséquent, Gates pense que pour gagner de l’argent et trouver une profession avec de très bonnes perspectives d’avenir, il est absolument nécessaire de se former en IA pour travailler dans un domaine lié à celle-ci. Jusqu’à présent, cela a du sens car les entreprises n’arrêtent pas d’embaucher des experts en IA.

D’autre part, Gates affirme que son travail de rêve aujourd’hui pourrait tourner autour de l’intelligence artificielle, de l’énergie ou peut-être de la biologie. De nos jours, certaines carrières comme la biologie sont plus complexes et comportent plus de risques lorsqu’il s’agit de se lancer sur le marché du travail, mais Gates considère que les trois questions sont parfaitement liées et que la biologie peut être abordée d’un point de vue qui peut générer des bénéfices pour l’intelligence artificielle.

En fin de compte, pour Gates, tout travail lié aux intelligences artificielles pourrait façonner l’avenir. C’est pourquoi il est essentiel de s’engager dans cette direction.

Ce n’est pas seulement cela pour lui. Selon le créateur de Microsoft, l’intelligence artificielle est un véritable jalon dans l’histoire de l’humanité. Pour lui, elle est au niveau d’autres grands moments de l’histoire tels que la création d’internet ou de l’ordinateur personnel. C’est le prochain pas dans la technologie et sa révolution peut être aussi grande que celle du téléphone portable intelligent ou même plus grande.

En résumé:

Le meilleur travail que vous pouvez choisir est celui qui est lié au développement de l’IA, car il sera très nécessaire à l’avenir.

Les investissements dans l’IA sont énormes en réalité.

L’IA est une révolution inévitable dont les jalons peuvent être comparés aux dernières révolutions technologiques.

