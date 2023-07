Cette alternative au Wi-Fi est 100 fois plus rapide: elle vient d’être approuvée et est déjà en cours de test

Le futur de la connectivité sans fil est basé sur la lumière : voici la technologie LiFi, 100 fois plus rapide que le WiFi.

Le composant qui permet d’ajouter la technologie LiFi à des appareils tels que des smartphones ou des tablettes

Depuis quelques années, plusieurs entreprises technologiques travaillent sur le développement d’unealternative WiFi beaucoup plus rapide, sûre et efficace. Elle s’appelleLiFiet sa particularité réside dans l’utilisation de la lumière au lieu des radiofréquences pour transmettre les données. Maintenant, l’Institut des Ingénieurs Électriques et Électroniques (IEEE) a officiellement lancé la première norme LiFi, 802.11bb.

Cette norme promet desvitesses de transfert jusqu’à 100 fois supérieuresà celles obtenues avec la connectivité WiFi actuelle. Grâce à la publication de la norme, on prévoit queson adoption et son déploiements’accélèreront de manière significative au cours des prochains mois.

La technologie LiFi promet des vitesses allant jusqu’à 224 Go/s via la lumière

Grâce à l’utilisation de la lumière au lieu des radiofréquences pour le transfert de données, la technologie LiFi est capable d’offrirdes communications plus rapides et fiables. Ses promoteurs travaillent depuis 2018 pour que cette technologie soit adoptée, ce qui est aujourd’hui un peu plus proche grâce à la norme IEEE 802.11bb, qui définit lescouches physiques et les structures systèmenécessaires pour implanter la technologie.

Maintenant que le protocole a été approuvé, l’une des prochaines étapes consiste àaméliorer l’interopérabilité entre les différentes technologies LiFi existantes, ainsi qu’à l’intégration avec les systèmes WiFi actuels.

Au-delà de ses vitesses de transfert plus élevées, qui peuventatteindre 224 Go par seconde,la technologie LiFi promet unesécurité et stabilité accrues. Cependant, ses créateurs ne s’attendent pas à ce qu’elle remplace complètement la technologie WiFi, car les deux ont leurs avantages et leurs inconvénients, et à cet égard, la technologie LiFi n’est pas la plus appropriée pour transmettre des données sur de longues distances, surtout s’il y a des obstacles opaques entre l’émetteur et le récepteur. Les deux systèmes sont destinés à coexister à l’avenir.

En ce qui concerne son fonctionnement, LiFi fonctionne dans unspectre optique spécifiqueet la lumière émise estinvisible à l’œil humain. De cette manière, il est possible d’atteindre un niveau de fiabilité supérieur et des améliorations de sécurité notables par rapport au WiFi conventionnel.

D’autre part, pureLifi a déjà mis à disposition des fabricants son module Light Antenna ONE (visible sur l’image en tête de cet article), d’une taille adaptée pour être intégré dans des appareils électroniques grand public, et certaines entreprises sont déjà en train de mener la phase d’évaluation avant de décider d’incorporer ce système dans leurs futurs appareils, tels que les téléphones portables et les tablettes.

