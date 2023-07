Google a accompli l’impossible dans ce pays : c’est désormais la marque Android qui vend le plus de téléphones mobiles

Google est désormais la deuxième marque de téléphones mobiles la plus vendue au Japon et la première si l’on ne compte que les marques fabriquant des smartphones Android.

Partie arrière du Google Pixel 7a en couleur blanche / Image :

Les Google Pixel rencontrent un franc succès au Japon. Le dernier rapport élaboré par les analystes de CounterPoint Research montre clairement que Google est désormais la deuxième marque qui vend le plus de smartphones dans le pays, et la première marque de téléphones Android la plus vendue, et les ventes de Pixel au Japon représentent déjà 34% du total des unités expédiées à l’échelle mondiale.

On estime que les bons résultats obtenus par les Google Pixel 7 et 7 Pro, ainsi que par le Pixel 6a, ont été des facteurs clés pour consolider la bonne position de la marque américaine sur le marché japonais.

Les Pixel cartonnent au Japon : ce sont les téléphones Android les plus vendus dans tout le pays au cours du premier trimestre 2023

Grâce à cette croissance, Google a même été capable de dépasser les marques locales : Sharp et Sony. La société américaine s’est positionnée en première place sur le marché des smartphones Android avec une part de marché de 9%, reléguant Sharp à la deuxième place avec une part de marché de 6%.

Cependant, Google est encore loin de rattraper la société qui domine le marché des smartphones au Japon, Apple. Cupertino détient une part de marché dépassant les 50%, et il ne semble pas que cela va changer à court ou moyen terme.

Quoi qu’il en soit, tout semble indiquer que les bons résultats de Google sur le marché japonais vont se poursuivre. La réception du récent Google Pixel 7a semble être très positive, et les ventes cumulées au cours des trois premières semaines de vente ont augmenté de 74% par rapport au modèle précédent. Cette croissance est due en partie à une disponibilité plus large chez les opérateurs du pays, car il est maintenant disponible à l’achat via l’opérateur DOCOMO.

