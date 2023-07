En 1999, Larry Page et Sergey Brin ont tenté de vendre Google pour 750 000 dollars. Ils n’ont pas réussi.

La vente ratée des débuts de Google.

La valeur de Google a été multipliée par un million depuis 1999

On ne sait jamais quand une idée peut révolutionner le monde. C’est ce que Larry Page et Sergey Brin ont appris dans les années 90, désespérés de vendre l’entreprise pour un prix bien inférieur à sa valeur actuelle. En effet, alors qu’en 2022, la valeur de Google était estimée à plus de 800 milliards de dollars, il est frappant de constater qu’en 1999, ils ont pu se vendre pour 750 000 dollars, ce qui représente une fraction du montant.

C’est ce qu’a raconté Jon Erlichman sur Twitter. Erlichman est un analyste bien connu de Bloomberg, le site américain spécialisé en économie et en entreprises. Il explique sur son compte personnel que les propriétaires de Google ont tenté de vendre sans succès la société à Excite pour un million de dollars. Plus tard, ils ont abaissé leurs attentes à ces fameux 750 000 dollars, mais ils ont encore échoué dans leur objectif.

L’idée de Google qui a révolutionné le monde

Oui, « échouer » dans cette vente est relatif, surtout si l’on sait ce qui est arrivé par la suite. Lorsqu’ils ont décidé de créer un site web qui servirait de moteur de recherche et ont essayé de vendre leur idée, ils ne se doutaient pas du succès qu’ils auraient lorsque l’utilisation des ordinateurs se généraliserait dans tous les foyers. À partir des années 2000, la valeur de la société a commencé à augmenter à grande échelle et s’est imposée comme l’une des grandes entreprises technologiques de l’industrie.

Cependant, cela n’était que la base sur laquelle Google a consolidé son entreprise. Sachant qu’ils ne pouvaient pas fonder leur succès sur un seul domaine d’activité, ils ont décidé de capitaliser sur la force de leur marque pour créer tout un écosystème : Maps, Calendar, Gmail et tous ces services de productivité qui font partie de notre quotidien lorsque nous utilisons un ordinateur.

Ils ont cherché à élargir leurs horizons pour trouver de nouvelles opportunités et ont réussi en pariant fermement sur un nouveau marché : celui des smartphones. Face à la possibilité pour les utilisateurs de pouvoir avoir un ordinateur dans leur poche, Google a fini par créer les systèmes Android pour les smartphones émergents, suivant ainsi les traces de Steve Jobs et d’Apple pour concurrencer ce secteur.

Ainsi, de nos jours, il est rare de ne pas avoir un compte Google sur notre Android ou même sur notre PC, sans posséder un smartphone de cet écosystème. En effet, si Google est devenu essentiel sur les ordinateurs, il est également incontournable sur les téléphones mobiles, avec Android qui occupe plus de 70% du marché mondial.

Aujourd’hui, Google est un véritable empire numérique et l’une des entreprises les plus puissantes du monde, tant sur le plan technologique que de manière générale. Cependant, personne n’est parfait et, malgré le succès indéniable de Google dans l’ensemble, il y a aussi des erreurs dans de nombreux domaines, comme le réseau social Google+ ou la plateforme de jeux en cloud peu populaire Google Stadia.



Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :