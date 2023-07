Meilleurs smartphones à moins de 500 $ – juillet 2023

Bienvenue dans notre Top 5 mensuel, où nous présentons les meilleurs smartphones offrant des fonctionnalités haut de gamme à un prix raisonnable. Vous n’avez pas à faire de compromis sur la vitesse, la beauté ou la qualité lorsque vous choisissez l’un de ces incroyables smartphones qui coûtent moins de 500 $. Plongeons-nous et découvrons les meilleurs smartphones que vous pouvez obtenir pour votre argent.

Meilleurs smartphones à moins de 500 $

1. iQOO Neo8 Pro

Si vous recherchez le téléphone le plus puissant pour moins de 500 $, vous voudrez peut-être consulter le iQOO Neo8 Pro. Le nouvel appareil fonctionne sur un processeur MediaTek Dimensity 9200+ (4 nm), 16 Go de RAM et 256 Go de stockage.

L’iQOO Neo8 Pro est doté d’un immense écran AMOLED de 6,78 pouces avec une résolution QHD, un taux de rafraîchissement de 144 Hz et une gradation PWM de 2160 Hz.

Le téléphone dispose également d’une configuration de caméra incroyable. Il comprend un appareil photo principal de 50MP avec une ouverture f/1.9, OIS et Pixel Shift, et un appareil photo ultra large de 8MP. Pour les selfies, il dispose d’un seul appareil photo 16MP.

L’iQOO Neo8 Pro est fourni avec une batterie de 5000 mAh qui prend en charge une charge rapide de 120 W, qui peut charger 50 % en 9 minutes. Il dispose également d’un émetteur IR en tant que fonctionnalité supplémentaire.

Meilleurs smartphones à moins de 500 $

2. POCO F5 Pro

Ensuite, on retrouve le POCO F5 Pro, qui propose des fonctionnalités haut de gamme à un prix modique de moins de 500 €. L’appareil est alimenté par un puissant processeur Snapdragon 8+ Gen1, 12 Go de RAM et 256 Go de stockage.

L’avant comprend un grand écran AMOLED de 6,67 pouces avec une résolution Full HD +, un taux de rafraîchissement de 120 Hz et un taux d’échantillonnage tactile de 480 Hz. Alors que l’arrière se compose d’un appareil photo principal 64MP, d’un appareil photo ultra-large 8MP et d’un appareil photo macro 2MP. L’avant abrite un appareil photo 16MP pour les selfies.

Le téléphone fonctionne sur une énorme batterie de 5160 mAh qui prend en charge une charge rapide de 67 W et une charge sans fil de 30 W. Le smartphone arbore une socket audio 3,5 mm et un émetteur IR.

Meilleurs smartphones à moins de 500 $

3. realme GT Neo 5

Le realme GT Neo 5 est un autre téléphone qui a des caractéristiques similaires au POCO F5 Pro. Il contient en effet un processeur Snapdragon 8+ Gen1, ainsi qu’un maximum de 16 Go de RAM et 256 Go de stockage.

Le téléphone dispose d’un écran FHD + AMOLED de 6,74 pouces légèrement plus grand avec un taux de rafraîchissement très élevé de 144 Hz et une luminosité maximale de 1400 nits.

Le GT Neo5 comprend un appareil photo principal de 50MP, un appareil photo ultra large de 8MP et un appareil photo macro de 2MP pour les caméras arrière. Pour la caméra frontale, il dispose d’un appareil photo 16MP pour les selfies.

Le téléphone contient une batterie de 5000 mAh qui prend en charge une technologie de charge ultra rapide de 150 W. Il dispose également d’un émetteur IR en tant que fonctionnalité supplémentaire.

Meilleurs smartphones à moins de 500 $

4.Google Pixel 7a

Les fans d’Android vont adorer le Google Pixel 7a. Le téléphone fonctionne sur une puce Google Tensor G2 (5 nm), 8 Go de RAM et 128 Go de stockage.

Le smartphone dispose d’un écran OLED de 6,1 pouces avec une résolution Full HD+, un taux de rafraîchissement de 90 Hz et un taux d’échantillonnage tactile de 240 Hz.

Le Pixel 7a a une excellente configuration de caméra. Il comprend un appareil photo principal Sony IMX800 de 64MP avec ouverture f/1.9 et OIS, et un appareil photo ultra grand angle de 13MP. Pour les selfies, il dispose d’un appareil photo 13MP avec un objectif 20 mm (ultra large).

Le téléphone dispose d’une batterie de 4385 mAh qui peut être chargée à 18 W avec un câble ou à 7,5 W sans fil. Il dispose également d’un émetteur infrarouge

Meilleurs smartphones à moins de 500 $

5. iQOO Néo 8

Enfin, l’iQOO Neo 8 est un autre excellent choix pour moins de 500 $. L’appareil iQOO est doté d’une puissante puce Snapdragon 8+ Gen1, de 12 Go de RAM et de 256 Go d’espace de stockage.

Le Neo 8 dispose alors d’un superbe écran AMOLED de 6,78 pouces avec une résolution QHD+, un taux de rafraîchissement de 144 Hz et un taux d’échantillonnage tactile de 480 Hz.

L’appareil dispose également d’une bonne configuration de caméra, avec un capteur principal de 50MP et un capteur de profondeur de 2MP. Pour les selfies, il dispose d’une caméra frontale de 16 MP.

Le téléphone contient une batterie longue durée de 5000 mAh qui peut être chargée rapidement grâce à la technologie de charge rapide de 120 W. Il y a aussi un émetteur IR.

Consultez notre liste de moins de 300 $ si vous avez un budget plus serré !

Actualité mobile et vidéo du moment