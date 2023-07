Ce lecteur de livres électroniques est équipé d’Android et a la taille d’un smartphone

Le Boox Palma est l’un des lecteurs d’e-books les plus intéressants du marché, avec un écran de 6 pouces, Android et un processeur Qualcomm.

L’écran du Boox Palma mesure 6 pouces en diagonale

Il ressemble à un téléphone portable. Et, d’une certaine manière, c’est le cas. Mais le Boox Palma est en réalité un lecteur d’e-books de petite taille, en forme de smartphone et qui exécute une version complète d’Android. Il est proposé par Boox, une entreprise spécialisée dans la création de ce type de dispositifs, qui propose certains des e-books les plus intéressants du marché dans son catalogue.

Le Boox Palma est le dernier modèle arrivé, et il se distingue par son écran de six pouces en diagonale dans un boîtier qui rappelle celui d’un smartphone conventionnel plutôt que celui d’un lecteur d’e-books.

Le Boox Palma est un lecteur d’e-books déguisé en smartphone Android

Contrairement aux autres modèles de Boox, le Palma s’éloigne du format tablette pour adopter un format plus proche de celui d’un smartphone conventionnel. Il dispose d’un écran à encre électronique E Ink Cartra 1200 de 6,13 pouces en diagonale avec une résolution de 824 pixels de hauteur par 1648 pixels de largeur.

Le panneau dispose d’un rétroéclairage automatique et il est possible de faire varier sa température de couleur. De plus, la marque assure que l’écran dispose d’un système qui améliore la fluidité du défilement du contenu, et compte tenu de la nature des écrans d’encre électronique, il est moins nocif pour la vue de la personne qui l’utilise.

Il cache à l’intérieur un processeur Qualcomm associé à 6 Go de RAM et 128 Go de stockage interne UFS 2.1. Le tout, soutenu par une batterie de 3950 mAh de capacité, qui associée à l’écran d’encre électronique, devrait offrir une autonomie étendue, de plus d’une semaine. Il intègre également un et un bouton latéral configurable.

Bien qu’il ne dispose pas de fente pour carte SIM, il offre une connectivité Bluetooth et Wi-Fi. De plus, étant donné qu’il dispose d’une version légèrement personnalisée d’Android 11 par la marque, il offre la possibilité d’installer la plupart des applications populaires grâce à l’accès à Google Play Store.

Le Boox Palma est disponible aux États-Unis au prix officiel de 280 dollars. Bien que la marque dispose d’une boutique axée sur le marché européen, il n’est pas clair si ce produit finira par franchir les frontières du pays américain dans un proche avenir.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :