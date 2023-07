Le nouvel ordinateur quantique de Google peut faire en quelques secondes ce que d’autres feraient en 47 ans

Google a annoncé ses dernières avancées dans le domaine de l’informatique quantique, avec un nouvel ordinateur ultrapuissant capable d’effectuer des calculs extrêmement complexes en quelques secondes.

Une photographie de l’un des ordinateurs quantiques de Google

De temps en temps, Google surprend à nouveau le monde avec les dernières avancées réalisées dans le domaine de l’informatique quantique. Cette fois-ci, un groupe de chercheurs de la division Quantum AI de l’entreprise a annoncé un nouveau modèle capable d’effectuer instantanément des opérations extrêmement complexes. Le plus surprenant, cependant, est que les meilleurs supercalculateurs disponibles actuellement prendraient environ 47 ans pour effectuer les mêmes opérations.

Contrairement aux ordinateurs conventionnels qui utilisent des bits pour traiter l’information, les ordinateurs quantiques utilisent les soi-disant bits quantiques ou « qubits ». Alors qu’un bit classique ne peut être dans l’un des deux états, 0 ou 1, un qubit peut être dans plusieurs états en même temps en raison d’un phénomène appelé superposition quantique. Cela indique qu’un qubit peut représenter simultanément 0 et 1, ce qui offre une capacité de traitement et de stockage d’informations bien supérieure.

Dans le cas du nouveau prototype de Google, il a été possible d’atteindre la capacité de 70 qubits. À partir de là, différentes tests de performance ont été réalisés, comprenant un type de test synthétique consistant à lire des processus quantiques générés de manière aléatoire.

Et les résultats ne pourraient pas être plus surprenants : lors de l’étude, les chercheurs suggèrent que leur nouveau prototype, basé sur le processeur Sycamore, est capable de réaliser instantanément des calculs qui prendraient jusqu’à 47 ans au superordinateur actuel le plus puissant existant, Frontier.

Un ordinateur quantique 241 millions de fois plus puissant que le modèle précédent

La dernière fois que Google a réalisé une expérience similaire était en 2019, lorsqu’il a présenté son prototype d’ordinateur quantique avec 53 qubits de capacité de traitement. Étant donné que l’augmentation de puissance se fait de manière exponentielle, la nouvelle version est 241 millions de fois plus puissante que la précédente.

Selon les données de l’expérience, si Frontier mettait environ 6,18 secondes à égaler un calcul de l’ordinateur quantique à 53 qubits annoncé en 2019, ce même superordinateur aurait besoin de plus de 47 ans pour égaler cette nouvelle réalisation.

Par ailleurs, les chercheurs garantissent que ce prototype est encore plus puissant que le modèle annoncé récemment par un laboratoire chinois, qui était jusqu’à présent considéré comme le leader de cette industrie.

Google lui-même a déjà confirmé il y a quelques mois avoir atteint la suprématie quantique, bien que cette affirmation ait été remise en question à plusieurs reprises par d’autres entreprises expertes dans le domaine, comme IBM. Avec cette démonstration, ceux de Mountain View montrent une fois de plus leurs avancées dans le domaine de l’informatique quantique. Maintenant, il ne reste plus qu’à trouver des utilisations réelles pour ce type de technologies, comme la création de nouvelles particules révolutionnaires.

