Des voitures aux iPhones : voici la compagnie qui fabrique les premiers iPhones indiens de l’histoire.

Comment ne pas être surpris, Tata sera celui qui fabriquera les iPhones depuis l’Inde. Et en plus, ils ont acheté l’usine de Wistron Corp. pour le faire, d’une valeur de plus de 600 millions de dollars.

En ce qui concerne l’Inde, le choix ne pouvait être autre que Tata Group.

Bien que les téléphones portables soient de plus en plus chers, tout laisse supposer qu’Apple va battre tous ses records à la fin de cet été avec les iPhone 15, qui sont prévus pour être encore plus chers que tout ce que nous avons connu auparavant. Les raisons sont nombreuses, mais parmi elles, il est probablement question de la déconnexion avec la Chine et de la recherche de nouveaux marchés où assembler les terminaux, avec l’Inde se plaçant en tête de cette course technologique.

Ce ne sont pas nous qui le disons, mais les faits, et comme le rapportaient des médias tels que Bloomberg ou Computer World, finalement, ce sera Tata Group qui deviendra le premier fabricant indien d’iPhone, suite à l’acquisition de l’usine d’assemblage que Wistron Corp. possède dans l’État du Karnataka, au sud.

Il n’est pas surprenant que ce soit Tata, et pour cause, il s’agit du plus grand conglomérat d’entreprises en Inde, avec 155 ans d’histoire et dont les tentacules s’étendent à des dizaines de marchés aussi divers que le sel ou les services technologiques, en via l’automobile et en faisant maintenant ses premiers pas dans la production d’appareils électroniques grand public, aussi bien abordables que haut de gamme.

Tata Group produisait déjà des composants clés de l’iPhone, mais il veut maintenant sécuriser l’assemblage complet de l’appareil en acquérant l’usine de Wistron à Karnataka.

En réalité, Tata fabriquait déjà des composants clés tels que le châssis de l’iPhone ainsi que sa colonne vertébrale métallique, dans l’immense usine de production située dans le Tamil Nadu, mais maintenant, le groupe indien souhaite également fabriquer des puces et assembler des smartphones dans leur intégralité.

Pour cela, il semblerait que les dirigeants de l’entreprise basée à Bombay finalisent un accord pour acquérir l’usine d’un autre fournisseur d’Apple, Wistron Corp., qui s’était engagé depuis Karnataka à tripler ses effectifs et à expédier des iPhones d’une valeur d’au moins 1,8 milliard de dollars au cours de l’exercice fiscal de cette année, jusqu’en mars 2024, afin de bénéficier d’incitations de la part de l’État.

Cette opération serait potentiellement évaluée à environ 600 millions de dollars, peut-être plus, les négociations se poursuivant depuis plus d’un an et impliquant actuellement environ 10 000 personnes employées à assembler le dernier modèle de l’iPhone 14.

Il semble qu’Apple veuille diversifier sa production en dehors de la Chine et que Tata Group, depuis l’Inde, veuille devenir l’un des géants de la production électronique.

Il n’y a eu aucune déclaration de la part de Tata, ni d’Apple, et encore moins de Wistron, mais selon les informations provenant de l’Inde, il semblerait que Tata Group s’engage à respecter les accords conclus par cette dernière entreprise avec le géant de Cupertino.

Il est vrai que de plus en plus de pays veulent remettre en question le statut de la Chine en tant que « fabrique du monde », et étant donné que l’Inde est actuellement le plus grand marché émergent au monde, il est vrai que ce pays, maintenant le plus peuplé de la planète, possède tous les ingrédients pour devenir un géant de la production dans de nombreux secteurs.

De plus, Apple obtiendrait un coup de pouce décisif pour diversifier sa production au-delà de la Chine, donc ce serait sans aucun doute un accord qui satisferait toutes les parties.

Nous verrons bientôt le slogan « Designed by Apple in California. Assembled in India » !

