18 ans après, la mythique Calibri cesse d’être la police par défaut de Microsoft: voici sa remplaçante

Fuente: Calibri ya no.

La police a toujours été un objet d’étude digne d’intérêt. Certaines polices perdurent plus que d’autres, et Calibri était l’une des plus populaires depuis plus d’une décennie. Mais tout a une fin, car Microsoft a décidé que Calibri ne serait plus la police par défaut d’Office et sera remplacée par Aptos, déjà en vigueur en tant que police par défaut. Avec Aptos, l’utilisabilité continue de gagner du terrain.

Aptos, la nouvelle police par défaut de Microsoft Office

Aptos est le nom de la nouvelle police qui prévaudra désormais. Il s’agit d’un changement assez significatif mais, comme ils le mentionnent dans leur article, ils l’ont fait en tenant compte des retours des utilisateurs, qui voient en Aptos une nouvelle alternative au mythique Calibri. Ainsi, après 15 ans, Calibri cesse d’être la police favorite de Microsoft.

Nous pouvons voir qu’Aptos suit les tendances typographiques actuelles, étant une police sans empattements (les empattements sont ces ornements caractéristiques de polices comme Times New Roman), et elle présente un design arrondi et facile à lire, suivant une voie similaire à Calibri, mais avec un design plus moderne. Oui, c’est une police conforme aux canons actuels, c’est pourquoi Microsoft fait un fort pari sur elle.

De plus, Aptos ne sera pas une police unique. Elle servira également de point de départ pour diverses variantes qui enrichiront encore plus l’éventail de polices de Microsoft Office, car Aptos aura des versions Narrow, Condensed Light, Black, Mono, Serif, et bien d’autres. De cette manière, de nombreux utilisateurs pourront trouver des designs à leur goût dans la nouvelle famille Aptos.

La typographie, élément de notre histoire

L’étude des polices n’est pas un aspect du tout récent. Il est évident que les ordinateurs sont relativement récents parmi nous, mais avant eux, il existait déjà des milliers de polices dans le monde. Depuis l’invention de l’imprimerie à la fin du Moyen Âge, les polices ont évolué avec nous. Les caractères d’imprimerie, les machines à écrire, les PC… tous ces éléments nous ont conduits là où nous nous trouvons aujourd’hui. Il y a même des jeux vidéo qui parlent de l’histoire de la typographie.

D’autre part, le monde des polices ne progresse pas uniquement sur les ordinateurs, mais aussi sur de nombreux autres appareils. Nous pouvons changer la police sur nos téléphones Android, les chaînes de télévision utilisent différentes polices dans leurs génériques, et les millions de marques commerciales de tous les secteurs utilisent également la typographie pour se démarquer de la concurrence et redessinent leurs polices pour s’adapter aux temps modernes.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :