Twitter commence à partager les revenus publicitaires avec les utilisateurs : jusqu’à 40 000 dollars juste en tweetant.

Twitter tient parole et commencera dans quelques heures à monétiser les comptes les plus viraux, qui, tant qu’ils sont abonnés à Twitter Blue, pourront ainsi recevoir des paiements sur la plateforme en créant plus de contenu intéressant.

Elon Musk ne bluffait pas et Twitter partagera ses revenus publicitaires avec les créateurs de contenu.

Il l’avait annoncé il y a quelque temps déjà, et c’est que Twitter allait partager ses revenus publicitaires avec les utilisateurs les plus actifs de la plateforme. Ce n’est pas difficile à comprendre et d’autres réseaux sociaux le font, car au final, ce sont précisément ces utilisateurs qui donnaient du sens à Twitter en créant le contenu le plus intéressant.

A présent, nous savons, grâce à The Verge, que cela arrivera très bientôt, et certains des abonnés au Twitter payant, le service premium Twitter Blue que Musk a beaucoup fait la publicité, reçoivent des notifications leur confirmant que très bientôt ils commenceront à recevoir des paiements du programme de monétisation de Twitter.

Et cette « très bientôt » est vraiment proche, car l’argent devrait commencer à arriver « dans les 72 prochaines heures ».

Tout cela se passe en pleine bataille de coqs entre Elon Musk et Mark Zuckerberg après l’apparition météorique de Threads et de ses chiffres impressionnants en peu de temps, bien que ce ne soit évidemment pas une monétisation globale de tous les tweets. Soyons honnêtes.

Si vous n’êtes pas abonné à Twitter Blue, ça vous tombe dessus, et les paiements ne seront disponibles que pour les utilisateurs premium de Twitter. De plus, tout le contenu ne sera pas monétisé mais il y aura des utilisateurs éligibles en fonction de leur niveau d’influence et d’activité, et seuls les tweets les plus viraux sur la plateforme seront monétisés.

Ces paiements seront basés sur la publicité ciblée qui sera placée dans les réponses aux tweets viraux, avec des montants allant de quelques dollars jusqu’à près de 40 000 dollars pour des comptes avec plusieurs millions de followers.

Dans seulement 72 heures, Twitter commencera à envoyer des paiements aux comptes les plus viraux de la plateforme qui sont abonnés à Twitter Blue : vous aurez besoin de 5 millions d’impressions au cours des trois derniers mois pour être éligible.

Twitter is starting to share a portion of ad revenue with creators. This has long been promised, so it’ll be interesting to see what the cut of revenues are actually like pic.twitter.com/jHBxN2gCRK — Tom Warren (@tomwarren) 13 juillet 2023

Il n’est pas très clair par contre comment les utilisateurs avec une monétisation activée seront choisis, bien que certains indiquent que les comptes éligibles devraient avoir au moins 5 millions d’impressions au cours des trois derniers mois, ce que Twitter a apparemment confirmé qu’il étendrait dans les prochains mois pour augmenter le nombre d’utilisateurs monétisables.

Il y a certains utilisateurs, comme le youtuber Benny Johnson, qui affirment que leurs comptes sur Twitter pourraient leur rapporter près de 10 000 dollars, surtout le profil @Elon_alerts consacré à partager l’activité du magnat propriétaire de l’entreprise sur Twitter.

Les paiements seront cumulatifs et rétroactifs à partir de février 2023, lorsque la monétisation de Twitter a été annoncée, et sans aucun doute cela représentera un avant et un après dans cette plateforme de microblogging qui recevra ainsi beaucoup plus de contenu, il n’y a aucun doute là-dessus, mais probablement de moindre qualité et uniquement à la recherche d’une impression gratuite pour générer des revenus.

Nous verrons comment se termine cette histoire et quand les paiements seront activés en France, bien que vous puissiez nous le faire savoir dans les commentaires si vous avez reçu une notification de la part de Twitter.



