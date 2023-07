Un entrepreneur licencie 90% du personnel de support, le remplace par de l’IA et le résultat est inattendu

De nombreuses personnes ont accusé l’entrepreneur de manquer d’empathie

Tout le monde garde un œil sur l’IA. Il y a de nombreuses professions qui vont disparaître et la crainte de perdre son emploi est très raisonnable de nos jours. Surtout si l’on considère qu’il existe de nombreuses professions facilement remplaçables. En réalité, contrairement à la Révolution industrielle, ce sont les professions qui à l’époque étaient impossibles à remplacer par des machines qui sont maintenant menacées par le chômage. Ainsi, il existe une vision double de ces technologies. D’un côté, les personnes les utilisent et exploitent leur performance, et de l’autre, il y a la crainte que cette performance puisse mettre fin à leur emploi.

Cela a été démontré récemment dans une entreprise indienne, où le propriétaire a décidé de licencier 90 % de son équipe de support et les résultats ont été véritablement inattendus.

L’émergence de ChatGPT a apporté de nombreuses applications intéressantes sur le marché technologique. C’est indéniable. Cependant, sa capacité à s’exprimer et à interagir avec les personnes a provoqué une vraie inquiétude chez les employés des services de support et de communication. Et ce n’est pas étonnant. Maintenant, il a été testé pour la première fois de licencier entièrement le service de support, sauvant seulement 10 %, dans une start-up indienne, et selon le Daily Mail, les résultats ont été incroyablement positifs pour la croissance de l’entreprise.

We had to layoff 90% of our support team because of this AI chatbot.

Tough? Yes. Necessary? Absolutely.

The results?

Time to first response went from 1m 44s to INSTANT!

Resolution time went from 2h 13m to 3m 12s

Customer support costs reduced by ~85%

Here’s how’s we did it ????

— Suumit Shah (@suumitshah) Juillet 10, 2023